Переговори про вступ до ЄС: як оцінюють прогрес України у Європі та які додаткові умови можуть висунути

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів про членство в Євросоюзі, бо виконала рекомендації Єврокомісії. Джерела ЗМІ у ЄС стверджують, що європейці позитивно оцінюють дії України на шляху до євроспільноти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Україна виконала вимоги, щоб почати переговори про вступ до ЄС

Єврокомісія наразі оцінює прогрес України, щоби перейти на вищий рівень взаємин - переговорів про вступ, що зазвичай починаються після того, як країна стає кандидатом на вступ до ЄС.

Втім, Україна, як і Молдова, цей статус отримали у незвичній формі - його супроводжували сім умов, що необхідно виконати, аби рухатися далі. Від судової реформи до боротьби з корупцією й зміни медіазаконодавства.

Володимир Зеленський, звертаючись напередодні до колегії єврокомісарів, яким і належить винести вердикт, детально зупинився на кожному пункті. Розповів, зокрема, про зрушення у відборі суддів Конституційного Суду, зобов’язанні для посадовців подавати електронні декларації і не тільки.

"Ми зробили чимало, і я сказав би, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Україна не звертається за знижками політичними - вона демонструє необхідний політичний темп і ми поділяємо, що ті чи інші рішення мають ґрунтуватися на індивідуальних досягненням країн, що прагнуть стати членами ЄС", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський Фото: ТСН

Як далеко просунулась Україна - Єврокомісія представить у своєму щорічному звіті. Детально опише, наскільки країни, що прагнуть стати частиною ЄС, впоралися з тим, щоб відповідати економічним, правовим та іншим критеріям.

Джерела ЗМІ кажуть, що прогрес України оцінять позитивно

І джерела "Радіо Свобода" у дипломатичних колах Євросоюзу, знайомі з підготовкою звіту, і співбесідники видання Reuters стверджують, що прогрес України оцінять позитивно.

Однак, застерігають, можуть згадати і додаткові умови. Стосуватимуться вони боротьби з хабарництвом та правами меншин. Останнє питання порушує, як стверджують неназвані співрозмовники, Угорщина. Загалом же, новини будуть для України хорошими, й на початку листопада, кажуть співбесідники "Радіо Свобода", їх у Києві може особисто повідомити президентка Єврокомісії, що напередодні позитивно відгукувалася про зусилля України.

"Ви обираєте сторону демократії або автократії. А це ви вирішуєте самі. Саме тому хочемо надіслати вам рішучий меседж: хочемо вас мати разом із нами в європейській сім’ї. Мене вражає, що ви можете боротися з повномасштабною агресією і водночас - глибоко реформувати Україну. Історія вам покаже, що ви робите правильну роботу на правильній стороні", - сказала Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Рішення про початок переговорів ухвалюватимуть лідери країн-членів ЄС. Очікується, що вони розглянуть це питання в грудні на своєму черговому саміті. ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️ Євроінтеграція України! Як в ЄС оцінили "домашню роботу" Українців Нагадаємо, Шольц закликав інвестувати в Україну як майбутнього члена об'єднання.

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