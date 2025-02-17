Переговори Росії та США про закінчення війни в Україні: що відомо

Переговори між делегаціями Сполучених Штатів та Росії відбудуться у Саудівський Аравії у вівторок. День перемов підтверджують джерела американського телеканалу CNN. Те, що американські посадовці вже відлетіли до Ер-Ріяда, засвідчив спецпредставник США Стів Віткофф. Українських представників там не буде, бо на першій зустрічі вони хочуть зʼясувати серйозність намірів Росії, сказав напередодні Держсекретар США Марко Рубіо. Агенція Bloomberg стверджує – особисту зустріч Трампа та Путіна у тій таки Саудівській Аравії мають підготувати до кінця лютого.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко

Держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки Волц і спецпредставник Віткофф вирушили до Саудівської Аравії на переговори із росіянами. За інформацією джерел CNN, зустріч відбудеться у вівторок.

Представників України за столом переговорів не буде, але лише цього разу, бо, мовляв, вони з початку самі хочуть зрозуміти, наскільки серозними є наміри Москви. На наступні раунди, якщо вони будуть, обіцяють покликати і Україну, і Європейський Союз.



"Звичайно, якщо дійде до моменту, коли це будуть реальні переговори, а це поки що не так - якщо це станеться, Україна повинна бути залучена. Тому що це на неї напали. І європейці мають бути залучені, тому що вони мають санкції і проти Путіна, і проти Росії", – заявив Марко Рубіо.

Наміри залучити до переговорів ЄС підтверджують джерела агенції Reuters. Вони бачили примірник листа із Вашингтона, розісланого європейським урядам, в якому адміністрація Трампа цікавиться, який внесок і на яких умовах європейці готові готові зробити у безпекові гарантії Києву. Про те, як можуть бути влаштовані гарантії Україні із боку Сполучених Штатів, президент Трамп не розповідає. Напередодні він підтвердив, що президент Зеленський буде залучений до переговорів. І визнав, що його спецпредставник Віткофф вже мав із Путіним особисту понад тригодинну розмову. Із вражень своїх і Віткоффа Трамп робить висновок про готовність Путіна зупинити війну.

"Я думаю, що він хоче припинити воювати. Я це бачу. Ми говорили довго і важко. Стів Віткофф провів з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити боротьбу. У них велика потужна машина, розумієте?", – заявив Трамп.

Трамп / Фото: Getty Images

У Вашингтоні відреагували на те, що перша спроба укласти угоду про обмін українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу, зазнала невдачі. Радник з питань нацбезпеки Волц сказав, що підписати її було би "розумно" з боку Зеленського.

"З боку Зеленського було би розумно укласти цю угоду зі Сполученими Штатами. Не існує кращої можливості гарантувати, що вони просуватимуться вперед", – заявив Волц.

Зеленський відповів - угода про надра не готова: він погодиться на розробку лише на партнерських засадах, із гарантіями для України. Так само не сприйме і будь-яку мирну угоду із Росією, укладену без згоди Києва. Загалом наразі мирного плану Трампа, на його думку, не існує.

"Ні, в них немає реального плану. Тому що його не може бути без нас. Я так вважаю. Можливо, є якісь ідеї і я чув певні ідеї стосовно економіки, як убезпечити економіку, як забезпечити інвестиції. Про це ми переважно і говорили із віцепрезидентом. Безпекові гарантії – це абсолютно питання президента", – пояснив Зеленський.

Агенція Bloomberg пише про перший пункт, виконання якого хоче домогтися Трамп. Це припинення вогню до Великодня, тобто до 20 квітня. Таким є оптимістичний сценарій – вважають співрозмовники агентства. Більш реалістичною вважають можливість мирного урегулювання до кінця року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 17 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: