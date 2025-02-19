Переговори Росії та США: що вимагають від України і реакція Зеленського

Україна не пристане на ультимативні вимоги Кремля так само, як не зробила цього перед початком повномасштабного вторгнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський і розкритикував учорашні переговори в Саудівській Аравії. Він наполягає: участь у них обов'язково мають брати ЄС, Велика Британія та Туреччина. Зеленський мав летіти до Саудівської Аравії, утім свій візит скасував. Чекає на представників США у Києві. Зустріч делегацій зі США та Росії стала першою після початку повномасштабного вторгнення. На ній Росія очікувано виставила список вимог, як-от повну відмову від вступу України до НАТО, а також висловилася проти будь-якого миротворчого європейського контингенту.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про переговори США та РФ

За столом — один проти одного американські і російські переговірники. У центрі — представники Саудівської Аравії. Від Сполучених Штатів — держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волтц та спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф. Від Росії — очільник МЗС Сергій Лавров, експосол у США та радник Путіна із закордонних питань Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв — гендиректор Російського фонду прямих інвестицій, фінансист, якого взяли задля перезапуску економічних відносин. Зустріч триває близько 4 з половиною годин. І її вони називають не початком переговорів про перемир'я в Україні, а первинним контактом і підготовкою майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним, яку так і не погодили остаточно. Домовилися поновити дипломатичні зв'язки, створити переговорні групи для врегулювання ситуації в Україні і зняти "подразники, які заважають нинішнім двостороннім відносинам". Держсекретар Марко Рубіо переконує, що вони прагнуть домогтися довготривалого миру, і натякнув, що для цього може знадобитися зняття санкцій від європейських партнерів.

Переговори / Фото: Associated Press

"Трамп хоче, щоб це закінчилося стабільно й надовго, а не призвело до нового конфлікту за 2-3 роки. Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо визначати наперед, що саме це буде. Ми точно не будемо обговорювати це сьогодні або на пресконференції, якщо на те пішло. Але є й інші сторони, які запровадили санкції. Європейському союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також мають санкції, які були запроваджені", — каже Марко Рубіо.

Чого хочуть від України

Кореспондентка Fox News Джекі Гайнрік з посиланням на власні джерела повідомляє — на переговорах йшлося про попередній триетапний план завершення війни, який складається з припинення вогню, проведення виборів, і аж тоді підписання остаточної угоди. Пізніше стає відомо, що частиною майбутніх переговорів можуть бути і вибори в Україні, але не на зараз.

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії / Фото: Getty Images

Низка експертів стверджують, що у такий спосіб Путін розраховує отримати у владі в Україні більш поблажливого президента або взагалі маріонеткового. Утім офіційно російська сторона наявність такого триетапного плану заперечує. А публічно очільник МЗС Сергій Лавров висуває цілий список вимог: Україну не мають брати до НАТО і партнери взагалі мають відмовитися від обіцянок, які давали на Бухарестському саміті 2008 року. А ще вони категорично проти ідеї розміщення європейського миротворчого контингенту в Україні.

"Розширення НАТО, поглинання України Північноатлантичним альянсом є безпосередньою загрозою інтересам Російської Федерації, безпосередньою загрозою нашому суверенітету. Ми сьогодні пояснили, що поява збройних сил тих же країн НАТО, але під фальшивим прапором, під прапором Євросоюзу чи під національними прапорами нічого в цьому питанні не змінює", — заявив Лавров.



Лавров також повідомив, що американська сторона під час переговорів пропонувала накласти мораторій на удари по енергооб'єктах і тут же в традиційній манері збрехав, що Росія ніколи не цілила по критичній інфраструктурі України.

Реакція України

Усе, що відбувається у Саудівській Аравії, український президент Володимир Зеленський коментує з Туреччини, де перебуває з офіційний візитом. І нагадує — Україна ніколи не визнавала і не визнаватиме результатів переговорів за її спиною. І не йшла на капітуляцію навіть у найтяжчі перші дні повномасштабної війни.

"Росія поставила ультиматум в цей момент — зменшення кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. Хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було у вертикалі Путіна і в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і Сполучених штатів. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?" — сказав Володимир Зеленський.

В Анкарі українська делегація обговорювала залученість турецької сторони до гарантій безпеки після завершення бойових дій. Турецький президент Ердоган на тлі нинішніх зустрічей пропонує саме свою країну як майданчик для майбутніх переговорів, а себе як медіатора, і вкотре наголосив, що підтримує територіальну цілісність України. Після Туреччини Зеленський мав вирушити з візитом до Саудівської Аравії, але на тлі скандальних новин поїздку переніс на березень. За словами українського президента, наша делегація повертається до Києва. До української столиці з Брюсселю вирушив і спецпредставник США Кіт Келлог, якого не було на нинішніх переговорах в Саудівській Аравії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНІ НОВИНИ: Трамп ВИМАГАЄ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ - такої "ЗРАДИ" не очікував НІХТО!

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