Переговори Трампа з Путіним: стало відомо про три сценарії закінчення війни

Здача України, капітуляція, успішна розмова, початок переговорів і завершення війни — чимало песимістичних висновків можна було побачити після розмов американського лідера США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним.

Які основні заяви зробив президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським?

Чи дійсно Трамп вирішив в обхід України домовлятися з Путіним? Що буде з тимчасово окупованими територіями України?

Як реагують на все це світові політики, зокрема, Європа, та чи стане це початком кінця війни та на яких умовах для України – розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Розмова Трампа з Путіним

12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив із Путіним. Він заявив, що мав цитую "тривалу та дуже продуктивну" телефонну розмову з президентом Росії. А речник Путіна Пєсков заявив, що ця розмова тривала півтори години. Трамп зазначив, що спочатку, як погодилися обоє співрозмовників, вони хочуть цитую "зупинити мільйони смертей" у війні Росії проти України. Щоправда, цинічно це звучить від країни-агресорки, яка сплановано розпочала цю криваву війну.

Трамп також повідомив, що сторони домовилися, щоб "відповідні команди негайно розпочали переговори". Телефонна розмова президента США з диктатором РФ не стала аж зовсім несподіваною – зрештою, сам Трамп не раз казав, що хотів би пошвидше її провести. Так само, як і наміри Трампа не просто поговорити, а й зустрітися з Путіним. Речник Кремля Пєсков вже заявив, що Трамп і Путін доручили помічникам негайно розпочати опрацювання зустрічі на найвищому рівні. Як стало відомо, зустріч може відбутися в Саудівській Аравії яка, зауважу, не є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не зобов’язана затримувати воєнного злочинця Путіна. Ще важливіше – те, що зміст розмови з Путіним, виходячи з американської комунікації, не лише не погоджувався з Україною, а й різко суперечить українській позиції за низкою ключових питань. Тож які заяви зробив Трамп?

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Пост Трампа про розмову з Путіним містить абсолютно ті самі уявлення про війну в Україні, які він транслював і раніше. Щоправда новою деталлю став дивний пасаж про боротьбу американців і росіян пліч-о-пліч у Другій світовій війні, про яку Трамп згадав у дописі. Трамп також не зауважив, хто ж на кого напав. Є просто "війна з Росією/Україною" (саме таке формулювання вжив Трамп), є багато загиблих з обох сторін – тому війна "має завершитись". Ба більше, його пост містить натяк на те, що США готові повернутися до нормальних відносин з Росією. Нагадаємо, що Путін був світовим ізгоєм, саме такою була політика багатьох світових лідерів та попередньої адміністрації США. Але Байден пішов і Трамп тут же домовляється з військовим злочинцем, фігурантом кримінального провадження Міжнародного кримінального суду, Путіним про "відвідини країн одне одного". Багато в чому Путін вже отримав те, що хотів, - можливість безпосередньо домовлятися зі Сполученими Штатами щодо України. Потенційно - через голови Києва і Європи. А також можливість зайняти місце за центральним столом міжнародної політики.

Трамп поговорив із Зеленським / Фото: ТСН.ua

Трамп поговорив із Зеленським

Після розмови з Путіним, Трамп також поспілкувався з президентом Зеленським. Розмова тривала близько години. Президент України повідомив, що розмова була про готовність працювати разом на рівні команд. Також президент США поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним. У своєму дописі американський лідер написав, що "Зеленский, як і Путін, хоче миру":

"Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче укласти мир. Ми обговорили безліч тем, пов'язаних з війною, але здебільшого зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію".

Однак, наскільки детально Трамп описав свою розмову з Путіним, настільки ж скупо він розповів про бесіду з українським президентом – так само, до речі, як і сам Зеленський.

На завершення Трамп написав: "Нехай Господь благословить народ Росії та України!”, зрівнявши фактично однією цитатою агресора та країну-жертву. Після цього голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський та Трамп домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

Гучні заяви Трампа / Фото: ТСН.ua

Інші гучні заяви Трампа

Президент США також відповів на запитання медійників щодо України. Так, зокрема, Трамп заявив, що Вашингтон має отримати компенсацію у вигляді доступу до природних ресурсів за багатомільярдну допомогу, яку він надає Україні в її протистоянні російській агресії. Глава Мінфіну США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України.

Зеленський вже заявив, що угоду про природні ресурси можуть підписати або на Мюнхенській конференції 14-16 лютого, або навіть раніше.

Окрім того, Трамп заявив, що питання України в НАТО більше не обговорюється. “Мене це влаштовує”, - сказав він. Президент США вважає непрактичною та малоймовірною перспективу вступу України до Альянсу. Окрім того, прозвучали тези, що: “Припинення вогню в Україні можливе "в не надто далекому майбутньому” і що “В Україні "у якийсь момент" мають пройти нові вибори”.

Однак, під час розмови з російським диктатором, коли Трамп запропонував зупинку вогню в Україні, то почув від Путіна, що той не хоче, щоб вирішення ситуації нібито було тимчасовим. Трамп також вважає, що повернення України до кордонів 2014 малоймовірне, однак він припустив, що Києву вдасться отримати назад частину втрачених нею територій.

Цікавим є і момент, що лідер США чомусь не бачить загрози у веденні прямого діалогу з Росією без участі Зеленського. Нагадаю, що попередня влада США вважала непохитним принцип "нічого про Україну без України". Усім контактам з росіянами з українського питання передували консультації з українською стороною, щоби позиція була узгоджена з Києвом.

Добре відомо, що адміністрація Джо Байдена – хай яку обґрунтовану критику можна висувати в її бік у плані військової допомоги Україні – твердо дотримувалась принципу про те, що час початку мирних переговорів з росіянами має визначати Київ. І Байден, і його команда постійно підкреслювали, що у цей процес українська сторона має увійти з максимально сильною позицією. Щоправда вже зараз Трамп назвав "цікавим" питання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу і додав, що Києву доведеться укласти мир.

Реакція світових медіа

Видання Політіко пише, що Трамп, схоже, вирішив розробити мирний план безпосередньо з Путіним, і залучити лідера України лише як другорядну думку. А видання The Telegraph зазначає, що зараз це світ Путіна і Трампа, цитую: “Америка більше не зацікавлена в гарантуванні української та європейської безпеки”. Видання «Волл-стріт Джорнал» також пише, що китайські посадовці через посередників пропонували команді Трампа провести саміт із Путіним без участі Зеленського.

Повідомляється, що китайський лідер Сі Цзіньпін "не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини Китаю з Росією". Видання "Білд" також публікує статтю, де йдеться про те, що цитую: “Війну виграв Путін, американці виходять з конфлікту, а Україні і Європі не буде місця за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат. Трамп не просто дасть путіну все, що він хоче. Можливо, Росія віддасть таки частину областей і президент США подасть це як успіх”.

А видання Bloomberg Economics тим часом спрогнозувало, що відновлення України обійдеться у 230 мільярдів доларів.

Джон Болтон / Фото: УНІАН

Як реагують світові політики?

Вже ввечері 12 лютого міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили спільну заяву про готовність зміцнювати допомогу Україні. В МЗС України заявили, що «Вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни рф проти України». Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки, йдеться у заяві.

Ексрадник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що у США приголомшені розмовою Трампа з воєнним злочинцем Путіним: дехто вже звинуватив його у здачі інтересів України. Сенатор-демократ Адам Шифф, також розкритикував позицію Трампа, заявивши наступне:

"Президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні… Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп чудово укладає угоди, особливо - для Кремля"

Трамп свідомо запустив маховик "мирного процесу" щодо України, коли, схоже, бачення його адміністрацією фінальних параметрів цього процесу ще остаточно не сформоване. Однак за останню добу баланс суттєво змістився не на користь українських інтересів.

По-перше, США всіляко, навіть порядком переговорів та тональністю повідомлень про них, показують, з якою стороною вони будуть насамперед домовлятися про умови "припинення" воєнних дій.

До того ж Трамп не лише де-факто зняв міжнародну ізоляцію з Путіна, оголосивши про підготовку зустрічі з ним, а й відмовився називати Україну рівноправним учасником майбутніх "мирних" переговорів, лише заявивши, що "вони, тобто, українці, повинні укласти мир". Вашингтон уже дає сигнали про те, на яких умовах примушуватиме Київ до "миру" з Москвою. Окрім того, США не хочуть брати на себе відповідальність за те, що відбудеться після умовного "завершення війни" – у якій формі воно б не відбулося. Натомість в уявленні Трампа за цим має стежити Європа.

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь припустив, що цілком можливе припинення вогню по лінії фронту, яка складається на даний момент. Без додаткових умов чи обговорень. Хоча є питання, які Путіну не вдасться обійти – обмін Курської області на території України і демілітаризація Криму і Чорного моря (інакше московія в умовах заморозки на суші негайно відновить домінування в Чорному морі). Аналітик зауважив, що тут треба дійсно попрацювати не лише з США, але й з чорноморськими країнами, особливо, з Туреччиною.

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"Що головне в цій ситуації для нас – зрозуміти, що ця заморозка під тиском Трампа – це період до другої Великої російсько-української війни. Ця війна відбудеться з дуже високою ймовірністю, як тільки фактор Трампа зникне (і одночасно – не зникне фактор Путіна). Якщо це прийняти – тоді не буде емоційних гойдалок і вигорання. Наш план – це підготовка до наступної війни. Паралельне наше завдання – нарешті розбудити Європу. США не будуть більше захищати європейців від московії. Це той параметр, який має стати центральним у формуванні системи безпеки і оборони Європи. "

Водночас агентство Bloomberg описало три сценарії завершення війни після розмови Трампа та Путіна.

Найімовірніший, за версією видання, передбачає наступне:

Окуповані території залишаються під контролем Росії, можливі обміни землями, зокрема й частиною Курської області, яка перебуває під контролем ЗСУ. Україна отримує певні гарантії безпеки, але не вступає в НАТО. Допомога США триває, якщо Європа збережe зв’язок із Вашингтоном.

Наступний варіант називають оптимістичним для України, і передбачає він наступне: Захід обіцяє втрутитися у разі, якщо Росія порушить мирну угоду. Санкції посилюються, а Київ отримує підтримку для оборонної промисловості та реформування ЗСУ, що відкриває шлях до ЄС. Водночас ризик прямого зіткнення з Росією лякає навіть найбільших союзників.

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Третій сценарій – найбільш песимістичний. У цьому варіанті Трамп втрачає інтерес до України, військова та фінансова допомога США припиняються. Європа залишається наодинці з проблемою. Окуповані території України залишаються під контролем РФ. Однак через деякий час після припинення вогню Росія може розпочати нову війну проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також заявив, що домовився з очільником Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".