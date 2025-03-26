Переговори у Саудівській Аравії: про що заявили у США та Росії і реакція України

У Саудівській Аравії прийшли перемовини щодо війни Росії проти України. Про що домовились сторони?

Сполучені Штати та Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії в понеділок. Білий дім випустив дві окремі заяви - для кожної зі сторін. Збігаються вони лише в двох принципових пунктах - щодо поновлення безпечного судноплавства та не застосування сили в Чорному морі. А ще щодо заборони ударів по енергетиці.

Кремль одразу після оприлюднення цих домовленостей заявив - вони погодяться тільки в разі зняття низки санкцій. У Вашингтоні відповіли, що думають.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

У вівторок американські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли - США та Росія от-от випустять спільну заяву за підсумками понеділкових переговорів у Ер-Ріяді. Години спливали, але зрештою замість спільного із Кремлем, Білий дім випустив два власні повідомлення - за підсумками переговорів із Україною та Росією. Усі сторони нібито домовилися про припинення вогню у Чорному морі та на обʼєктах енергетики. Окрема домовленість американців із росіянами, яку не підтримала Україна - у Вашингтоні вже пообіцяли Москві відновлення її експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки, зниження вартості страхування та повернення до платіжних систем.

У Кремлі навздогін уточнили - виконувати пункти про часткове припинення вогню вони будуть лише після того, як із них знімуть ще й інші санкції - проти банків, задіяних в експорті, компаній-виробників і експортерів сільгосппродукції, а також повернуть західний імпорт, необхідний для виробництва. І у Вашингтоні виявили готовність нові вимоги розглянути.

Путін висунув нові вимоги: Трамп розглядає можливість зняття санкцій з Росії. / Фото: ТСН.ua

Прикметно, що у розмовах із українцями американські переговірники сказали, що припинення вогню на морі та по енергообʼєктах розпочнеться негайно, одразу після оприлюднення їхнього повідомлення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що не отримав чіткої відповіді щодо того, як контролюватиметься припинення вогню, але у разі порушень з російського боку йому порадили напряму повідомляти американців. Окрім того, каже Зеленський, у США його запевнили і у припиненні вогню по інфраструктурі. В офіційній заяві Білого дому цей пункт відсутній.

Українська стратегія зараз, розповів Зеленський, конструктивно погоджуватися на пропозиції американців і виконувати їх. Те, що росіяни змінюють свої позиції після переговорів, навіть добре - припустив президент України.

Велика угода про корисні копалини, яку президент Трамп обіцяв підписати невдовзі, зазнала змін. Від рамкового США перейшли до більш детального документу - його передали у Київ. Президент Зеленський сказав - нові пропозиції зараз вивчають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 06:00 26 березня. ПЕРЕМОВИНИ: ЗАЯВИ США та КРЕМЛЯ

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