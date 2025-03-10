Переговори в Саудівській Аравії: як Трамп руйнує довіру до США, штовхаючи Україну до капітуляції

Тоді, під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті, на Володимира Зеленського, який приїхав до Вашингтона на чолі української делегації підписати угоду про надра (спільний зі США видобуток корисних копалин в Україні), накинулися Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс. Після цього американський президент заблокував надання Києву військової допомоги й обмін розвідданими, що вже призвело до просування росіян уздовж критичної частини фронту, зокрема на Курщині. До того ж американські ЗМІ повідомляли, що Україна також втратила здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, які злітають у Росії, маючи менше часу на попередження цивільних і військових про авіаудари.

На перемовинах у Саудівській Аравії Трамп очікує побачити "готовність України до миру", додавши, що пауза в наданні Києву американських розвідданих майже близька до завершення. Втім, як повідомляє NBC News, підписання Україною та США угоди про надра буде недостатньо для розблокування військової допомоги та обміну розвідданими. Трамп, за інформацією телеканалу, також хоче бачити готовність Зеленського до територіальних поступок і проведення виборів в Україні. Але це не український президент стоїть на заваді припиненню війни, а очільник Кремля Путін. Проте Трамп, говорячи останнім часом про дуже високу ймовірність Третьої світової, тиснутиме, вочевидь, саме на Україну, щоб ми капітулювали перед Росією.

Що буде на порядку денному переговорів у Саудівській Аравії? За яких умов США можуть відновити збройну допомогу Україні? Як Трамп своїми діями підриває довіру до Америки? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Україна не має карт: і Трамп вибиває останні

Саудівська Аравія вже стала своєрідним майданчиком для переговорів команди Трампа з Україною та Росією. 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися перші від початку повномасштабного російського вторгнення переговори американської та російської делегацій, до яких не були залучені ні Київ, ні ЄС. Тоді Вашингтон і Москва домовилися реанімувати роботу своїх посольств, збільшивши чисельність їхніх працівників, що багато союзників розцінили як загрозу відновлення Росією своєї шпигунської мережі під дипломатичним прикриттям.

Офіційний візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, який був погоджений за кілька місяців до цього, мав відбутися 19 лютого. Проте Київ вирішив перенести його на 10 березня, щоб не асоціюватися з першими переговорами США та РФ про долю України і Європи в ширшому аспекті без, власне, самих України та Європи. Тож за словами українського президента, після його зустрічі в понеділок, 10 березня, зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії українські дипломатичні та військові представники – голова ОПУ Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОПУ Павло Паліса – залишаться для зустрічі у вівторок, 11 березня, з американською командою.

В неділю, 9 березня, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, Трамп заявив, що очікує позитивних результатів і значного прогресу від переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

"Вони (українці – Ред.) підпишуть угоду про видобуток корисних копалин. Проте я хочу, щоб вони хотіли миру. Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна серйозно поставилася до того, щоб щось зробити. Зараз вони цього не зробили. Але я думаю, що вони це зроблять, і це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів", – сказав Трамп, додавши, що ні Україна, ні Росія не мають козирів на переговорах про мир, якого так прагне Вашингтон.

Раніше Трамп говорив, що це Україна не має жодних козирів, щоб завершити цю війну на своїх умовах з американською військовою допомогою чи без неї. Тепер же він заявляє, що і Росія не має таких козирів. Хоча насправді зупинивши надання Україні зброї та розвідданих, Трамп вибиває, можливо, єдиний і останній наш козир – Курську область, яку ми могли обміняти, наприклад, на українську територію під час майбутніх переговорів з росіянами. На додаток Bloomberg вчергове повідомив, що радники Трампа розмірковують над послабленням санкцій проти Росії, зокрема цінової "стелі" на продаж російської нафти, яка зараз становить $60. Хоча кілька днів тому Трамп погрожував запровадити більш жорсткі санкції, наприклад, проти російських банків.

Як пише Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, на переговорах у Саудівській Аравії США оцінять, чи готова Україна до відчутних поступок Росії. "Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", – сказав виданню один з американських посадовців. Інший також додав: "Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014-го або 2022 року, це про щось говорить". В іншій статті Bloomberg також додає, що на переговорах у саудівській Джидді США тиснутимуть на Україну щодо зобов’язань про припинення вогню. Хоча цього Вашингтон має вимагати саме від Москви.

Як Трамп свариться з Європою: США "не знають", хто агресор

Після запеклої суперечки 28 лютого в Білому домі, яка межувала зі сваркою, Володимир Зеленський зробив крок назустріч і публічно перепросив. Судячи з численних витоків у західних ЗМІ, до цього його підштовхнув британський прем’єр Кір Стармер. Пізніше The Washington Post написала, що британські посадовці попередили українського президента, що йому треба налагодити відносини зі США, бо Європа не зможе замінити всю військову допомогу, яку Україна отримує від Америки. Особливо це стосується обміну розвідданими (що є проблемою не лише винятково для України, а й для європейських країн-членів НАТО) та систем Starlink, за які розгорівся ще один скандал.

Днями найбагатша людина світу Ілон Маск, який вклав у передвиборчу кампанію Трампа близько $270 млн і має зараз величезний вплив на президента США, дописав у своїй соцмережі Х, що український фронт "завалиться", якщо він відключить Україні "старлінки", якими Маск "буквально кинув виклик Путіну". На це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нагадав Маску, що це Польща оплачує роботу значної частини терміналів Starlink в Україні – йдеться про контракт на $50 млн – і Варшава буде змушена шукати іншого постачальника, якщо SpaceX Маска проявить себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку.

Команді Трампа це, вочевидь, не дуже сподобалося. У відповідь Маск назвав Сікорського "маленькою людиною", додавши, що йому треба "замовкнути". А держсекретар Марко Рубіо теж дописав в Х, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно програла б війну, а росіяни були б на кордоні з Польщею". Щоправда, пізніше в іншому дописі Маск пообіцяв, що ніколи не відключить роботу "старлінків" для України. Тож як бачимо, у США все ж вміють рахувати гроші. Адже, наприклад, американський підприємець Джефф Безос доволі успішно просуває трохи дешевший аналог Starlink, який вже дуже скоро може запрацювати в Італії та Британії.

За інформацією Financial Times, на переговорах у Саудівській Аравії українська делегація запропонує ідею часткового припинення вогню з Росією – зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі, чим сподівається на розблокування постачань американської зброї й обміну розвідданими. Зрештою, в цьому немає чогось нового чи сенсаційного. Минулого тижня, після участі в екстреному спеціальному оборонному саміті ЄС у Брюсселі, Володимир Зеленський наголошував, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до встановлення тиші в небі (заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб) та на морі, що забезпечить гарантію нормального судноплавства.

Але Росія не демонструє жодного бажання припиняти удари по Україні. Ба більше, після того, як США заблокували надання Києву зброї та розвідданих, Москва цим успішно скористалася для просування на фронті та завдавання авіаударів. Американські журналісти запитали про це у Трампа, на що він відповів, що розуміє, що Росія цим дійсно скористалася, і на її місці так вчинив би кожен. Проте за це США чомусь не тиснуть на Росію, обвалюючи її економіку. Виступаючи в Раді з міжнародних відносин з промовою "Поточний стан війни в Україні та як війна може закінчитися", спецпосланник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп застосовує батіг і пряник до обох сторін.

"Отже, те, що ви зараз бачите – це нагальні агресивні зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів для досягнення мирного врегулювання. Трамп підходить до дипломатії та взаємодії винятково на основі угод, використовуючи економіку як основу й рушійну силу міжнародних відносин. Якщо США матимуть прямий економічний інтерес в Україні, то будуть зацікавлені в захисті своїх інвестицій. Економічні інтереси є гарантією де-факто безпеки для України", – заявив Кіт Келлог.

На сьогодні невідомо, чи буде фіналізована та підписана в Джидді угода про надра. За словами спецпредставника Трампа по Близькому Сходу Стіва Віткоффа, який також відповідальний за контакти з росіянами, документ можуть підписати вже до кінця цього тижня. Проте за інформацією CBS News, цього буде недостатньо для розблокування військової й розвідувальної підтримки України з боку США. Як заявив Марко Рубіо напередодні переговорів у Саудівській Аравії, це залежатиме від демонстрації, що Україна готова піти на реальні поступки "заради миру".

Раніше ТСН.ua вже писав, що йдеться про ті кілька мільярдів доларів військової допомоги, які залишилися від торішнього пакету на $61 млрд, ухваленого Конгресом ще за часів адміністрації Байдена. Його, до речі, Трамп руками республіканців теж блокував протягом 7 місяців – від вересня 2023 року до квітня 2024-го. Про ухвалення нового пакету військової допомоги Україні вже новим складом Конгресу, який повністю контролюють республіканці, ніколи не йшлося. Ба більше, спікер Палати представників Майк Джонсон неодноразово наголошував, що в Конгресі "немає апетиту" голосувати нову допомогу для України.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який після суперечки в Білому домі 28 лютого навіть закликав президента Зеленського піти у відставку, неочікувано заявив про занепокоєння зупинкою постачань американської зброї Україні та обміну розвідданими. До того ж численні американські ЗМІ повідомляли, що республіканці в Конгресі чинять тиск на Білий дім щодо відновлення допомоги Україні.

"Якщо ми відмовимося від України, це буде гірше, ніж в Афганістані, і я не думаю, що президент Трамп має будь-яке бажання це робити. Метою є завершити війну з честю і справедливістю", – наголосив Ліндсі Грем.