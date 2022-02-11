Переговори в "нормандському форматі": чому радникам не вдалося досягнути результатів

Переговори тривали дев'ять годин.

Вночі завершилася зустріч у "нормандському форматі", яка тривала дев'ять годин. Радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрічалися в Берліні. Домовитися про спільний документ за результами зустрічі не змогли.

Чому відсутність результату - це хороша новина для України, а на чому наполягали росіяни, - розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 11 лютого.

Берлінська розмова у "нормандському форматі" була довгою і виснажливою також для журналістів, які годинами чекали на завершення перемовин. Всього говорили дев'ять годин. Домовитися про щось не вдалося. "Відбулося - як відбулося. Але ми продовжуємо говорити. Скоро зустрінемося знову", - розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Щоправда, якщо послухати росіян, якби домовленість була б, то не на користь України. Увесь цей час російська сторона вимагала від України прийняти спільний документ, в якому прописати особливий статус окупованих територій на Сході країни, а потім ще й закріпити це в Конституції. Для цього, наполягала Москва, Україна повинна напряму спілкуватися з представниками "ЛНР" і "ДНР".

Утім, як визнав Дмитро Козак, на такий сценарій він отримав рішучу відмову: "Намагалися домовитися, що на наступному засіданні ТКГ розпочнеться діалог про майбутній статус Донбасу у складі постконфліктонної України. Не змогли домогтися від України згоди на цей діалог".

Зустріч у Нормандському форматі завершилася – про що домовились | Новини світу

Цікавою тут є позиція Німеччини і Франції. Її російський представник описував як нейтральну. Андрій Єрмак натомість звучав оптимістично. Він сподівається, що вдасться відновити роботу Тристоронньої контактної групи і там вже незабаром зможуть розглянути гуманітарні питання. Зокрема, обмін полоненими та відкриття КПВВ на лінії розмежування

Усі учасники підтвердили відданість Мінскьим домовленостям. Втім, як і хто їх має виконувати, між Україною та Росією залишаються грунтовні розбіжності. Про них говоритимуть знову на наступній зустрічі на рівні радників. Вона, за словами Єрмака, має відбутися дуже скоро. На зутріч лідерів країн Нормандської четвірки говорити поки не доводиться.

