Переговори в Нормандському форматі: на який прорив чекають після зустрічі представників країн

Переговори в Нормандському форматі: на який прорив чекають після зустрічі представників країн

Переговори розпочнуться о 14:00.

Відновити процес обміну полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи: такі цілі переслідуватиме Україна на переговорах у Нормандському форматі в Берліні. Зустріч відбудеться сьогодні на рівні зовнішньополітичних радників чотирьох країн. Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Чого очікувати від зустрічі - у сюжеті ТСН.Ранок 10 лютого.

Політичні радники України, Німеччини, Франції та Росії зустрічаються сьогодні в Берліні о 14:00 за Києвом. Всього два тижні тому вони бачилися в Парижі. Тоді переговори тривали понад 8 годин, але прориву і не дали.

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Після минулої зустрічі переговорники заявили: разом розглянули Мінські домовленості і зійшлися, що Київ і Москва мають багато розбіжностей щодо їх виконання. Російський представник Дмитро Козак говорив, що сторони повинні зійтися на єдиному підході виконання Мінський угод. Саме про це говоритимуть і сьогодні.

Росія намагалася нав'язати прямі перемовини з бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР", але Україна це відкинула. Головне завдання дипломатів на переговорах у Берліні - це розблокувати роботу тристоронньої контактної групи і знищити напругу на кордонах, сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Тут потрібна політична воля Росії і про це будуть домовлятися, заявив дипломат.

"Ми зміцнюємо себе, але наполягаємо, що нинішня криза має бути вирішена дипломатичним шляхом. План максимум - це розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Для цього потрібна політична воля рос федерації. Саме над цим будуть працювати", - наголосив голова українського МЗС.

Тим часом Берлін, який приймає цього разу "нормандію", дуже тішиться відновленню розмови чотирьох країн. "Водночас нам потрібно інтенсивно готуватися, щоб ми одразу діяли, якщо військова агресія таки станеться. Ми всі разом дуже чітко даємо зрозуміти Росії, що що вторгення матиме серйозні наслідки", - наголосив канцлер Німеччини.

Після цих перемовин можна було б зустрітися на вищому рівні лідерам України, Німеччини, Франції та Росії. Цього хотіли би в Офісі президента України. Остання така зустріч була в Парижі в 2019 році. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна працює, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів. Коли це станеться, залежить і від сьогоднішній перемовин. Поки жодна зі сторін, ані Україна, ані Росія, не демонструє готовності до компромісів.