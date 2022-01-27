Переговори в Нормандському форматі: що обговорили радники і яких результатів досягнули

Сторони погодили спільний документ.

Переговори зовнішьнополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії завершилися напередодні пізно ввечері в Парижі. За їхніми результатами, сторони погодили спільний документ. Зокрема, щодо дотримання режиму припинення вогню на українському Сході. Крім того, домовилися зустрітися знову за два тижні у Берліні.

Детальніше про перемовини - у сюжеті ТСН.Ранок 27 січня.

Замість запланованих трьох годин - переговори радників тривали майже дев'ять. Український представник Андрій Єрмак каже, що це не рекорд. Учасники спільно обговорили всі пункти Мінських угод і констатували: розбіжностей багато. "Ми довго не зустрічалися в реаліях. Були тільки відеоконференції. Це одна з причин. чому все було так довго", - наголосив Єрмак.

Український та російський учасники коментують результати зустрічі окремо один від одного. За їхніми словами, знову домовилися про режим сталого припинення вогню.

Російський переговорник Дмитро Козак каже: Україна має вести діалог з ватажками окупованих територій. "Ті численні пропозиції, які Донбас вніс до групи... Щоб на них була реакція позитивна чи негативна: Ми, на жаль, і з цього питання не домовилися. Попросили двотижневу паузу", - заявив заступник Адміністрації президента РФ.

Зустріч "нормандської четвірки": перемовини тривали майже 9 годин – результати

На це Київ тільки повторив позицію: прямих переговорів із бойовиками з окупованих територій не вели і вести не будуть. Тим часом Париж і Берлін взяли час для роздумів. "Сьогодні декілька разів говорили представники Російської Федерації про те, що контакти, перемовини і консультації з представниками окупованих територій так далі... Визнаємо, що це ж неможливо. Вони знають нашу позицію. Сьогодні ще раз повторив, що вона незмінна", - наголосив керівник Офісу президента України.

Чи зменшили тривалі переговори ризик військової інтвервенції Росії до України – це питання на зустрічі не обговорювали. Однак, голова ОП втішений: заморожений Нормандський формат нарешті відновив роботу, а це, можливо, здатне розрядити напружену ситуацію.

За два тижні учасники домовилися зустрітися знову. Шукатимуть спільного бачення щодо виконання Мінських угод. Тоді зустріч відбудеться в німецькій столиці – в Берліні.