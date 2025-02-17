Переговори в Саудівській Аравії: експерт про наслідки для України та завдання Європи

Олександр Краєв припускає, що в Саудівській Аравії "буде взаємна "пристрілка", і великих надій на ці переговори наразі покладати не варто.

На переговорах у Саудівській Аравії навряд чи буде щось більше, ніж просто взаємна розвідка.

Таку думку висловив директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Бо американці самі стверджували на рівні Марко Рубіо, на рівні адміністрації, що вони чітко розуміють, що хоче Україна, як та в які терміни вона цього хоче. Але водночас вони кажуть, що Путін погано виходив на контакт, його люди ще гірше виходили на контакт", – розмірковує аналітик.

Краєв припускає, що в Саудівській Аравії "буде взаємна "пристрілка", взаємне розуміння, куди та як можна ці переговори вести".

На які поступки готова піти РФ

"Тобто якщо ми кажемо про російські поступки, де вони можуть робити ці поступки? Якщо ми кажемо про бажання росіян, щоб хтось інший пішов на поступки? Себто ми. Як вони хочуть, щоб ми пішли на поступки? Там дуже багато питань, які треба вирішувати в діалозі з росіянами, на жаль. Треба все ж з ними говорити, треба це питання якось бачити, розвивати. Тому, мені здається, от якраз налаштування на мир з боку Росії, про що каже Рубіо, воно там і буде проглядатися", – зазначає Краєв.

Що може зробити Європа для України

Як приклад, експерт навів Велику Британію, прем'єр якої заявив про готовність відправити миротворців до України.

"Щодо того, що може зробити Європа, як завжди, моду нам задали британці. Вони показали, що Європа не просто може зробити, що вона має зробити. Вона має чітко заявити, скільки вона може дати миротворців, скільки вона може дати зброї, як довго вони можуть це давати, як довго вони можуть давати гроші. Ну тобто Європа має чітко вписати свою стратегію", – наголошує Краєв.

За його словами, поки Трамп "грається у свої стратегії" з росіянами, Європа має вийти зі своєю пропозицією, яка чітко покаже адміністрації президента США, що без Європи та без України говорити про якісь мирні переговори неможливо.

"Тому насправді у Європи задання і складне, і просте водночас. Їм треба чітко поставити свою позицію і показати, як вони хочуть рухатися далі", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушили 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.

Також учора, 16 лютого, стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув до сусідніх із Саудівською Аравією Об'єднаних Арабських Еміратів.

Сьогодні Зеленський заявив, що Україна не визнає переговори в Саудівській Аравії, бо нічого про них не знає.

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