Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися США та РФ за спиною України

В Україні заявили, що зустріч росіян та американців в Саудівській Аравії взагалі не є переговорами.

У Саудівській Аравії 18 лютого вперше за довгий час відбулися переговори між високопосадовцями США та РФ. Йшлося про завершення війни в Україні, однак представників київської влади на цю зустріч не запрошували. Президент України Володимир Зеленський доволі різко відреагував на перемовини. Про що саме йшлося на зустрічі в Ер-Ріяді, які заяви зробили сторони та які скандальні подробиці спливли – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Переговори між США та РФ

У Саудівській Аравії відбулися переговори між Росією та Сполученими Штатами. Передбачається, що після цього можлива зустріч безпосередньо самого Трампа з Путіним, яка за даними видання Bloomberg, може відбутися вже наступного тижня. Однак, російська сторона заявляє, що конкретну дату зустрічі поки що назвати важко.

США на переговорах у Саудівській Аравії представляли головні зовнішньополітичні радники президента Дональда Трампа. А саме – держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц, представник США на Близькому Сході Стів Віткофф, а також директор ЦРУ Джон Реткліфф. З російського боку це були міністр закордонних справ Сергій Лавров, зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Переговори між РФ та США тривали майже п’ять годин з перервами. Ушаков, який представляє Росію, зазначив, що це була дуже серйозна розмова з усіх питань, яких хотіла торкнутися РФ. За його словами, окремі команди перемовників Росії та США розпочнуть контакти з Україною у відповідний час.

Водночас у Держдепі США за підсумками переговорів заявили, що обидві сторони домовились створити групи, щоб "якнайшвидше" розпочати роботу над тим, щоб припинити війну РФ проти України. Рішення про те, хто увійде до команди перемовників від Росії, ухвалить сам кремлівський диктатор. США своїх представників ще не призначили.

Російська сторона також зазначила, що "рано говорити про компроміси, але сторони почали слухати одна одну". А в Держдепі США зауважили, що “одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру". Крім того, в Держдепі США додали, що завершення російсько-української війни вимагатиме поступок від усіх сторін.

Напередодні зустрічі деякі представники адміністрації Трампа намагалися розвіяти занепокоєння, заявивши, що переговори в Ер-Ріяді будуть лише попередніми, а у наступних переговорах братимуть участь і представники уряду президента України Володимира Зеленського. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог, який має прибути до України вже 20 лютого, заявив, що США у розв'язанні українського питання працюють за двома треками — з українською та російською сторонами, щоб з'ясувати можливі умови миру.

Раніше президент України заявив, що хоче, аби Келлог особисто відвідав фронт і поспілкувався з українськими військовими. Спецпредставник Трампа також зробив заяву, що мирну угоду Україні ніхто не буде нав'язувати. За його словами, США вислухають пропозиції усіх сторін.

Видання The Washington Post повідомило, що у Саудівській Аравії чиновники проігнорували запитання журналістів про те, чи відсторонюють США українців і яких поступок Вашингтон вимагає від Москви.

Реакція України на переговори

На безпековій конференції в Мюнхені Зеленський заявив, що Україна ніколи не прийме жодних мирних угод, досягнутих за її спиною або без участі Києва. Окрім того, керівництво України не планує визнавати результати переговорів між США та Росією, які пройшли у Саудівській Аравії.

Українська влада, за словами Зеленського, нічого не знала про ці переговори. Київ розцінює будь-які переговори про Україну без України такими, які не мають результату. Водночас він зазначив, що у переговорах США та Росії буде і двосторонній трек, і вони "мають на це право, якщо у них є двосторонні питання".

Крім того, президент ще раз заявив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися 19 лютого, але потім був перенесений на наступний місяць, не має жодного зв'язку з подіями, які відбулись в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого, на рівні представників США та РФ. Він також наголосив, що Україна не піде ні на які територіальні поступки. За його словами, у разі необдуманого завершення війни, в Україні можливий "афганський сценарій".

"США озвучують тези, які тішать Путіна, прагнуть домовитися з ним заради швидкого результату. Але припинення вогню не можна вважати успіхом", – зауважив Зеленський.

В Офісі президента України заявили, що зустріч росіян та американців в Саудівській Аравії взагалі не є переговорами. Це лише спроба повернути Росію до початку розмови із Заходом про правила та справедливість.

"Росія ж намагається маніпулювати та тягнути час, бо Путін ніколи не хотів справедливості. Єдине його прагнення – знищення України, а також повернення російського впливу на Східну Європу за зразком Радянського Союзу”, – наголосила старша радниця керівника ОПУ Дарія Зарівна.

Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів із Путіним, але лише після того, як узгодить план завершення війни з Європою та США. У Кремлі також заявили, що Путін неодноразово говорив, що за потреби готовий вести переговори із Зеленським.

Реакція Кремля на переговори

Напередодні російські офіційні особи коментували заплановані переговори ширше, ніж офіційні особи США. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перемовини зосередяться на "відновленні всього комплексу американсько-російських відносин".

Водночас Лавров, під час виступу в Москві, сказав, що настав час для Сполучених Штатів і Росії припинити "абсолютно ненормальний період" відчуження. У МЗС РФ заявили, що переговори Росії та США в Ер-Ріяді – це попередні консультації, сенс яких висловити базові позиції сторін.

Терміновий саміт європейських лідерів

Європейські лідери провели терміновий саміт 17 лютого, щоб узгодити єдину стратегію, а також частково обговорити потенційне розгортання миротворчих військ в Україні в рамках угоди про припинення вогню, оскільки контакти між США та РФ значно прискорились.

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Видання The Washington Post пише, що адміністрація Трампа намагалася дізнатися, які сили та озброєння можуть надати європейські країни, тоді як європейці, зі свого боку, з'ясовували, яку військову підтримку Україні готова надати команда Трампа, наприклад, розвідку чи ППО. Президент Франції Еммануель Макрон скликав у Парижі зустріч деяких вищих лідерів континенту, щоб стимулювати планування європейської підтримки України та досягти консенсусу щодо потенційного розгортання миротворчої місії.

Перед зустріччю Макрон провів 20-хвилинну телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер вперше оголосив, що готовий, "якщо це необхідно", розгорнути британські війська в Україні в рамках угоди, яка може змусити інших європейських лідерів взяти на себе подібні обіцянки.

Однак, після багатогодинної зустрічі на саміті, британський лідер сказав, що рано говорити, скільки військ і що там має бути. Свою заяву вже зробила й Польща. Там заперечили, що будуть відправляти свої війська до України. Високопоставлений польський чиновник, який говорив на умовах анонімності з виданням Politico, зазначив, що країна має довгі кордони з російським ексклавом Калінінград і союзною Росії Білоруссю, які потребують посилення польськими військами. Інші, зокрема й Німеччина, наразі вагаються чи надсилати своїх миротворців до України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, у відповідь на запитання, чи розгорне його країна війська в Україні, назвав дискусію “абсолютно передчасною", оскільки війна досі вирує. Він привітав переговори про припинення конфлікту, але зауважив, що "це не означає, що мир може бути продиктований". Шольц також закликав США та Європу "тримати спільний фронт".

Однак, навіть тут на Саміті, де фактично ухвалювалися історичні рішення, виникли непорозуміння. Так, видання Le Monde стверджує, що Чехія, Румунія та Словенія були обурені тим, що їх навіть не запросили на саміт лідерів ЄС у Парижі. А президент Зеленський у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки закликав лідерів ЄС створити Європейські Збройні сили, щоб мати змогу власноруч вирішувати майбутнє свого континенту. Також європейські лідери пообіцяли збільшити видатки на оборону та взяти на себе провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.

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Деякі ЗМІ вже пишуть, скільки ж Європа може відправити військових до України. Зокрема, видання The Washington Post наводить цифру 25-30 тисяч військових. Однак, це не офіційні дані.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що після завершення війни в Україні для запобігання новій агресії Росії можуть знадобитися сотні тисяч європейських військових. При цьому він назвав досягненням той факт, що європейські країни нарешті обговорюють це вголос. Щодо можливого досягнення миру або перемир'я, Будріс зазначив, що не вірить у дотримання будь-якої угоди Росією. В МЗС Франції також заявили, що питання відправлення західних військових в Україну буде розглянуто після укладення мирної угоди.

Під час Мюнхенської конференції президент України наголосив, що утримувати довгий кордон із РФ складно, тому Україні потрібна мільйонна армія. Водночас він підкреслив, що головна проблема — фінансування.

Варто зауважити, що Вашингтон вже виключив участь американських військових у будь-якій миротворчій місії в Україні. Однак, європейські чиновники кажуть, що команда Трампа не виключила перспективу підтримки європейських сил і запитала, яка підтримка США може знадобитися.

Раніше США надіслали запит європейським країнам НАТО з проханням пояснити, що вони готові запропонувати для виконання мирної угоди, а також, чого вони очікують від США. Однак, як пише видання Politico, після багатогодинної зустрічі у Парижі, консенсусу з цього питання досягти так і вдалося.

Після неформальної зустрічі у Парижі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки. Також він додав, що деталі ще потрібно буде уточнити, але "зобов'язання зрозумілі".

Тим часом Росія заявляє, що "категорично проти розміщення в Україні європейських військ, у якій ролі вони б там не були". У російському МЗС заявили, що сприйматимуть європейських миротворців в Україні як ескалаційний крок.

ЗМІ також повідомляли, що адміністрація Трампа хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. Володимир Зеленський 17 лютого після розмови з Макроном заявив, що "повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки, а будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи". Зеленський також заявляв, що Китай теж може взяти участь у мирних перемовинах, але є умова.

"Ми завжди говорили, що готові до присутності серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність, як гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України", – сказав президент України.

За його словами, важливо залучити Китай до тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. В МЗС Китаю вже відреагували. У Пекіні очікують, що всі зацікавлені сторони вчасно візьмуть участь у переговорах щодо України.

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