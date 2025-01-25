Переговори з Путіним і газ до Європи: головні заяви Зеленського на пресконференції 25 січня

У п’ятницю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду зробив низку важливих заяв. Зокрема, український лідер повідомив про можливість переговорів з Путіним щодо закінчення війни та за яких умов може відновитися постачання газу до Європи через Україну.

ТСН.ua зібрав головне із цієї пресконференції.

Про військову допомогу США

Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нібито зупинку новою адміністрацією Білого дому зовнішньої допомоги на 90 днів.

“Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", — сказав він.

Про мир в Україні

Український президент зазначив, що підтримує бажання президента США Дональда Трампа досягти успіху у встановленні справедливого миру. Але це можливо лише з Україною, адже Росія закінчувати війну не хоче.

Володимир Зеленський додав, що за столом переговорів має бути і Європа.

“Я б дуже хотів, щоб європейський голос також був. Для нас це важливо, бо ми будемо членами Європейського Союзу. Але я не можу сьогодні чітко сказати, яка буде структура переговорного процесу, бо ми ще не маємо спільного плану”, – наголосив він.

Про переговори з Путіним

Президент також пояснив, чому у жовтні 2022 року затвердив своїм указом рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про заборону на ведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався проштовхнути свої умови “миру” через різні переговорні майданчики.

“Було багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів — я це зупинив тим, що заборонив будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни”, - пояснив він.

Таке рішення український лідер назвав “абсолютно справедливим”.

“Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин - і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів в нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали", - зазначив Зеленський.

Про вугілля для електростанцій Молдови

Президент Зеленський заявив, що Україна і Молдова разом можуть забезпечити енергетичну стабільність і нормальне виробництво електрики на 10 років уперед.

Зокрема, за його словами, Україна готова допомогти Молдові вугіллям, і конкретно – електростанції на лівому березі Дністра.

“Ця електростанція здатна забезпечити електрикою не лише всю Молдову, але й значною мірою наш регіон”, - сказав український президент.

При цьому Україна готова надавати вугілля за низькою ціною або навіть безкоштовно в обмін на електричну енергію, якщо це буде необхідно для забезпечення потреб України.

Про постачання газу до Європи

Зеленський повідомив, що Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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Він розповів про свою зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Давосі, на якій лідери обговорювали можливість експорту до Європи азербайджанського газу.

“На сьогодні, спроможності експорту [в Азербайджану] 25 млрд кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати”, - сказав український президент.

Зеленський наголосив, що в України та Азербайджану прекрасні відносини, тому можна досить швидко підписати контракт і налагодити постачання азербайджанського газу і до Словаччини, і до Молдови, і до інших країн Європи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, про що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

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