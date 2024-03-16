Переговори з Росією: чому насправді США та Німеччина бояться поразки Путіна у війні

В Politico вийшла стаття про те, що, можливо, Німеччина не робить кроки для посилення військової допомоги Україні, тому що все ще зберігається надія на якісь переговори між Україною та Росією. Це збігається з політикою США, коли звучить, що Україна має виграти, але не звучить, що Росія має програти.

Про це розповів в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

“Як ми не тиснемо і не намагаємося від них це почути, вони, на жаль, намагаються знайти якусь форму, якийсь концепт, за якого Україна виграє, а Росія не програє. Яким чином може Україна виграти, якщо не програє Росія? Чесно кажучи, я бачу, що умовного плану “Б” поки що немає”, — зазначив він.

“Чому вони бояться програшу Росії? Тому що це призведе до колапсу, до розвалу на якісь формування — не факт, що держави, — в яких є багато зброї, в тому числі ядерної. Тому це проблема для них. Проблема в тому, що вони навіть не розглядають поки що ситуацію, що буде, якщо це все станеться. Тобто вони закривають очі і кажуть, що цього не станеться, тому якась Німеччина думає, що ця війна колись закінчиться, а нам все одно доведеться якось вибудовувати з Росією відносини, хай не одразу, але це колись станеться. Тому вони підстеляють зараз соломку”, — зауважив Чернєв.

Нагадаємо, авторитетне західне видання Politico назвало справжню причину, чому Німеччина досі не передала Україні далекобійні ракети, яких так потребують ЗСУ. Рішення блокує саме німецький канцлер, і його думку навіть не змінила гучна критика союзників.

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