Переговори з Росією можливі: Кулеба назвав дві головні умови

Переговори України з Росією таки можуть відбутися. На Путіна будуть тиснути, аби той не мав інших варіантів.

Коли і на яких умовах це можливо та яка грандіозна подія цьому передуватиме? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Історична подія для України

Вже у червні 2024 року відбудеться Глобальний саміт миру у Швейцарії, про це повідомили в Офісі президента України 2 травня. І, здається, це буде грандіозний захід, який увійде в історію.

“15–16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. Організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом президента для опрацювання Української формули миру”, — зазначили в Офісі президента України

Чи буде Росія на саміті?

Але є нюанс — Росії на цьому саміті місця не буде. Путін раніше неодноразово подавав сигнали, мовляв, він готовий до перемовин, однак, звісно, не на умовах України, а на своїх мріях. Водночас президент України Володимир Зеленський упевнений: кремлівський диктатор не зупиниться ніколи, адже на меті має знищення апріорі нашої держави. Про це глава держави сказав кілька тижнів тому в інтерв'ю для PBS NewsHour. Він також пояснив, чому при обговоренні формули миру на саміті у Швейцарії, Росія — небажаний гість.

“Ми запропонували світу формулу миру. На сьогодні є перший крок. Я вважаю, перший крок вже з конкретикою. В середині червня буде Саміт миру у Швейцарії. Там буде підготовлено і напрацьовано план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоби вона не блокувала цей план. На сьогодні, ніяких перемовин Росія не хоче. Тому, ініціатива повинна йти з боку України як країни, яка хоче закінчення війни справедливим миром. Для нього перемога — це знищити Україну. Оскільки же ви хочете, щоби ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: або ви частина Росії, або ми усіх вас знищимо”, — сказав Зеленський.

Путіна змусять піти геть з України?

Наша країна вже неодноразово переконувалася, що переговори з Росією віч-на-віч по факту нічого не вартують. Російський режим — патологічно брехливий. Путін завжди намагається і надалі намагатиметься обдурити одного або кількох лідерів. Проте, яким би не було керівництво Росії, воно буде змушене визнавати світову більшість та міжнародне право. Лише об’єднавшись, світ зможе змусити кремлівського диктатора піти геть.

І власне вже є заяви, що ймовірно, після червневої мирної конференції у Швейцарії можуть розпочатися переговори з РФ, про це зокрема заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Також зі слів міністра випливає, що мета України на цій конференції — сформувати “коаліцію країн”, яка б підтримала формулу Зеленського, мова зокрема йде й про виведення військ РФ на кордони 1991 року.

“Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками… Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах, з посередниками та двосторонніх. Але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі. Перший — це успіх на полі бою. Другий — це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І тому цей саміт не має на меті залучити Росію — його мета у тому, щоб об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуть будувати подальші дії. А після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Адже ви праві: у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін... Якщо ж запросити Росію зараз, вони будуть просто перешкоджати саміту і робити все для того, щоб лідери вийшли звідти без якихось осяжних рішень”, — сказав Кулеба.

РФ хоче зірвати саміт

Раніше Зеленський заявив, що хоче, щоб підсумковий документ після закінчення війни в Україні, який буде вироблений на конференції у Швейцарії, “сильні країни” пред'явили Росії як свого роду ультиматум. Путін це прекрасно розуміє, тож в РФ розробили цілий план, як зірвати майбутній саміт миру. Про це заявляв раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та нашими дипломатами.

“У нас є точна інформація від розвідки — конкретні дані, — що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок планами Росії — конкретними планами та конкретними пунктами. І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності, заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме”, — зазначив Зеленський.

Хто буде на саміті?

На саміт запросили представників більш ніж 100 країн світу. У швейцарському уряді напередодні заявили, що провели переговори з країнами-членами G7, Європейським Союзом і представниками Глобального Півдня, такими як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія та Саудівська Аравія. На даний момент є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу. Втім, відкритим питанням залишається участь Китаю.

“Китай відповів більш позитивно, ніж ми могли очікувати. Ми отримали позитивні сигнали від великих держав світу”, — сказав міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ З РОСІЄЮ?! Кулеба назвав ДВІ ГОЛОВНІ УМОВИ!

Читайте провідні новини дня: