Переговори з Росією: Віталій Кім зробив цікаву заяву

Віталій Кім вважає, що переговори з Росією можливі. Що він сказав?

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував ймовірність переговорів з Росією. Він зазначив, що перемовини можливі.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"У мене є глибока інформація, а тому я не вводитиму нікого в оману. Переговори можливі. Розкривати це питання я далі не можу", – сказав Віталій Кім.

Він зазначив, що переговори – це лише "перемир'я", але не закінчення війни. Віталій Кім зазначив, що йому важко сказати, що буде в майбутньому.

Також він зазначив, що, на його погляд, Крим буде легше повернути до складу України, ніж Донбас. Віталій Кім відмовився коментувати "апетити Путіна" щодо того, що Україна "може відмовитися від частини своїх областей".

Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.

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