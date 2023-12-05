"Переговори з Росією за спиною у Зеленського?": як з'явився новий вкид про Залужного

Росіяни продовжують нацьковувати українців на своє керівництво. Кремль запустив ІПСО, що головком ЗСУ Залужний і керівник Генштабу РФ Герасимов нібито ведуть мирні перемовини за спиною у Зеленського. Просувати цей наратив доручили одіозному американському журналісту, якого ну дуже люблять в РФ.

Про усі подробиці нового скандалу, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Скандальна стаття Сеймура Херша

Американського журналіста Сеймура Херша, якого уже неодноразово ловили на підіграванні російським пропагандистам, знову розперло на “сенсації”. Цей горе-журналіст з посиланням на нібито власні джерела у керівництві США запевняє, що Залужний та Герасимов –головнокомандувач ЗСУ та начальник генштабу ЗС РФ – нібито ведуть мирні перемовини за спиною у Зеленського. До того ж генерали буцімто вже "ділять" території в обмін на вступ України в НАТО.

"Рушійною силою цих переговорів були не Вашингтон чи Москва, не Байден чи Путін, а два високопоставлені генерали, які керують війною, Валерій Герасимов у Росії та Валерій Залужний в Україні. Американський чиновник повідомив, що Зеленському дали зрозуміти, що не йому, а “військовим вирішувати цю проблему, і переговори продовжаться з вами чи без вас", – сказав Херш.

Уява цього “журналіста” – ну дуже хвороблива, тож він продовжив. За його словами, у США навіть готові “дати Зеленському квиток на Кариби”. Що український президент має робити на Карибах і що означає ця уявна погроза Зеленському, не зрозуміло. Але до речі цей меседж популярний в американському сегменті Інтернету, тож будемо вважати, що це інформаційне сміття має вплинути саме на американців.

Треба визнати – росіяни намагаються активно грати на почуттях та переживаннях українців. Це звичний метод у інформаційній війні. А допомагають їм корисні дурні як Херш, який ще у 1970-х став лауреатом Пулітцерівської премії – найвищої нагороди у журналістиці. Тоді він відкрив світу очі на злочини армії США проти цивільних у В’єтнамі. Але на старості років Херш геть зійшов з розуму і почав робити незрозумілі вкиди.

Ось так його у 2015-му описав колега Макс Фішер: "Херш, здається, дедалі більше збивається з колії. Його історії, які часто стверджують про масштабні тіньові змови, містять вражаючі – і часто внутрішньо непослідовні – звинувачення, що базуються на недостатніх доказах або взагалі не мають жодних доказів, за винятком декількох анонімних "офіційних осіб".

Інші "перли" від Саймура Херша

Як бачите, сказано дуже влучно. Херш любить конспірологію і експлуатує свою уяву по повній. За вже близько 10 років він не працює на жодне із ЗМІ та публікує свої “сенсації” на власних сторінках у соцмережах. У лютому 2023 року Херш заявив, що російські "Північні потоки" підірвали за наказом з США.

Чергова інформаційна операція Росії?

Проте Херш – лиш інструмент. Російська пропаганда працює дуже ефективно та б’є у найболючіші місця. Наразі росіяни активно промацують фундамент та випробовують на міцність українську єдність, особливо на фоні чуток про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та Главкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, що конфлікт обговорювали у мережі, проте офіційних підтверджень цьому факту так і не знайшлося. Залужний цю тему взагалі не коментував. Натомість в Офісі президента все спростували.

Експерти стверджують, що Україна наразі перебуває в неабиякому інформаційному штормі.

Не так давно президент Зеленський особисто попереджав, що росіяни користуються непорозумінням всередині країни і точно викрутять це на свою користь: дискредитуватимуть Україну перед партнерами, сіятимуть зневіру серед громадян та армійців. Протистояти цьому важко, але важливо. Закликаємо наших глядачів бути дуже уважними та прискіпливо ставитися до всього, що ви читаєте та дивитеся. Не ведіться на емоційні пастки і довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам інформації.

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"Переговори з Росією" за спиною у Зеленського?! Новий вкид про Залужного сколихнув Україну!