"Переговори з Україною – це вже поразка Росії": Зеленський сказав, чому Путін не хоче діалогу

За словами Зеленського, ніхто у світі не міг навіть уявити, що російській армії виявиться "не по зубах" захопити Україну.

Путін шукатиме будь-які зачіпки та висуватиме нереальні умови, щоб унеможливити початок переговорів з Україною.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву на каналі ТСН.ua.

"Путін чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за стіл перемовин зі мною. Він в принципі не хоче ніякого діалогу", – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, ніхто не міг уявити, що вся та російська армія, про яку говорили стільки років і якою погрожували, не виконала завдання Путіна з окупації України.

"Він не зміг. Перемовини з Україною - це в принципі програш Росії. Тому що це ж не ультиматум, коли вони в столиці сидять і говорять: буде ось так і так. Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін. Тобто для нього це дійсно не перемога", – наголосив президент України.

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Нагадаємо, Зеленський назвав умову швидкого завершення “гарячої стадії” війни. Він вважає, що все може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний у своїй позиції, яка збігатиметься з позицією європейських партнерів.

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