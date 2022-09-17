"Перегрупування" в Балаклії та "постанова" в Ізюмі: які безглузді фейки поширювала роспропаганда протягом тижня

У Центрі протидії дезінформації, який працює при РНБО, розповіли, які фейки та маніпуляції використовувала російська пропаганда протягом тижня.

Так, зокрема, російські пропагандисти та представники влади назвали масштабну поразку російських військ на Харківщині "перегрупуванням військ", а страшні кадри закатованих в Ізюмі сотень українців - "постановою".

Детальніше — далі в ТСН.ua.

Дезінформація:

В Міністерстві оборони РФ заявили: "для досягнення заявлених цілей СВО зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку. З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "ДНР". У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ".

Спростування:

У своєму відеозверненні від 15.09.2022 року Президент України В.Зеленський повідомив: "на сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Лише за першу добу активних дій наші військові просунулися вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке нормальне безпечне життя".

Фейк:

В російському Міністерстві оборони продемонстрували кадри "знищення гвинтокрилами КА-52 десанту бойовиків ЗСУ в районі Запорізької АЕС. Баржа з українськими військовими, які намагалися перетнути Дніпро, була знищена попаданням у носову та кормову частини баржі двома керованими ракетами "Вихрь".

Спростування:

Як повідомляється у розслідуванні інтернет-ресурсу "Мілітарний", "насправді росіяни обстріляли бетонну опору мосту поблизу Кам’янки-Дніпровської. Це була основа мосту в бік Нікополя, який побудували німецькі військові під час Другої світової війни. Конструкцію зруйнували іще під час будівництва Каховської ГЕС". Новина про "знищення українського десанту" була настільки безглуздою, що викликала обурення навіть серед російських військових оглядачів, які звернули увагу на те, що "баржа з десантом" не така вже і баржа.

Дезінформація:

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що "київський режим з метою дестабілізації обстановки на "звільненій" ЗС РФ території та заподіянні страждань мирному населенню продовжує навмисні обстріли енергетичної інфраструктури: об’єктів генерації, трансформаторних підстанцій та ЛЕП… щоденні удари по об’єктах електропостачання цивільної інфраструктури ведуться київським режимом навмисно та прицільно".

Спростування:

Радник голови ОП Михайло Подоляк у "Twitter" повідомив: "прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою".

Як заявив Заступник Керівника Офісу Президента України К.Тимошенко "в Кривий Ріг прилетіли вісім російських крилатих ракет! Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді".

Дезінформація:

Перший заступник голови ВП РФ з розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій О.Малькевич заявив, що "у залишеному російськими військовими Ізюмі ЗСУ хочуть провести провокації, подібні до яких проводили в Бучі. Вже у понеділок в українських пабликах у соцмережах почали публікувати повідомлення про те, що у місті нібито тисячі вбитих. Крім інформації про міфічних убитих, в українських пабликах також з’являються повідомлення про те, що мешканцям нібито не надавали медичної допомоги, а близько 80% будівель нібито зруйнували російські військові, і вони не підлягають відновленню. Але такі вкидання приречені на провал".

Спростування:

Як зазначається у відеозверненні Президента України В.Зеленського: "світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Понад 400 могил у лісі біля Ізюма. Ми ще точно не знаємо, скільки там тіл… Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба закріпити юридично. Світ має діяти. Необхідно визнати Росію державою-спонсором тероризму".

Маніпуляція:

Омбудсмен РФ Т.Москалькова записала відеозвернення до учасників 51-ї сесії Ради з прав людини ООН, під час якого зазначила: "введення санкцій грубо порушує права громадян, суперечить принципам верховенства закону і принципам демократії. Мета санкційної політики має яскраво виражену антигуманну спрямованість, оскільки вони направлені на зниження рівня життя людей. Колективна відповідальність населення країн без провини людей, за ознаками громадянства та національності грубо суперечить гуманітарному міжнародному праву".

Спростування:

З 2014 року введення політичних та економічних санкцій проти Російської Федерації було направлено виключно на припинення війни Росії проти України. Такі заходи є складовою міжнародної реакції на збройну агресію РФ проти України. Тому промова Т.Москалькової жодним чином не відповідає дійсності.

Читайте також: