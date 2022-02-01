Переходив дорогу в неналежному місці: у Києві проспектом Бандери прогулювався гусак (відео)

Усі машини пригальмовували і чемно пропускали крилатого пішохода.

Столичні водії за фільмували, як проспектом Бандери у Києві неквапливо прогулюється гусак.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 1 лютого.

Найпевніше, птах прилетів на жваву магістраль із прилеглого озера. Своїм візитом гусак неабияк потішив інших учасників руху.

Усі машини пригальмовували і чемно пропускали крилатого пішохода, аж поки той не дістався потрібного йому боку проспекту.

У столиці проспектом Бандери неквапливо прогулювався гусак | Новини України

Нагадаємо, пес Джек, якого залишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку. Нові власники повернули його, оскільки пес почав виявляти агресію. А в них дома ще живе маленький песик, на якого Джек кидався. Наразі для собаки не шукатимуть нових господарів, з ним зараз у притулку займається кінолог.