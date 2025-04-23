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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Переговори про закінчення війни в Україні: що пропонують США і яка позиція Києва

США вимагають від України відмовитись від окупованих територій та не вступати до НАТО.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

У Лондоні планувалось проведення переговорів з участі України. Вашингтон хоче отримати відповідь на свої пропозиції задля досягнення миру, зроблені минулого тижня в Парижі. Офіційно про них не повідомляли.

Втім, у американські ЗМІ, зокрема до The Wall Street Journal, потрапила частина американського плану з посиланням на джерела. Начебто, головна поступка, яку США вимагають від України — визнати Крим російським. Росія за це — має припинити бойові дії.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

В останній момент зустріч на рівні міністрів МЗС у Лондоні скасовується.

Раніше прессекретарка Державного департаменту Темі Брюс відсутність у Лондоні Рубіо пояснила накладками в його графіку.

Спецпредставник Келлог минулого тижня публічно підтверджував — у Лондоні вони очікують від України почути відповіді на американські «параметри мирної угоди». Вони стали відомі ЗМІ із джерел в адміністрації Трампа а саме:

  • Визнання окупованого Криму російським.

  • Відмову від вступу в НАТО.

  • Створення нейтральної зони довкола Запорізької АЕС.

Від європейців США очікують зняття санкцій з Росії. За це Москва начебто готова заморозити війну по лінії фронту.

І стверджує Financial Times, Путін нібито відмовився від претензій на території, які Кремль не спромігся окупувати, але вписав до своєї конституції. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив: його посланці у Лондоні мають мандат на обговорення лише одного питання — припинення вогню. Воно має стати першим кроком, без якого подальші перемовини не можуть розпочатися.

Тиск США на Україну у цих переговорах є надзвичайним, йдеться у матеріалі The Washington Post. Мовляв, свої пропозиції США називають остаточними, і якщо Україна їх не прийме, погрожують вийти із процесу. Єдиною ж по суті запропонованою гарантією безпеки є дозвіл Києву зберегти власну армію. Знаючи непохитну позицію Зеленського щодо невизнання окупованих територій, американці готові зробити це в односторонньому порядку — стверджує The Washington Post.

До Вашингтона вже прибув премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він візьме участь у весняній сесії Міжнародного валютного фонду. А от анонсованого президентом Трампом підписання угоди про корисні копалини цього тижня не буде — сказав напередодні Зеленський. І розповів, що Україна найняла американську юридичну компанію для роботи над угодою з нашого боку, інші американські юристи працюють в інтересах Білого дому. А про те, що Трамп сподівався підписати угоду цього тижня, він взагалі дізнався із засобів масової інформації- зізнався Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 23 квітня. ЖАХЛИВІ УДАРИ по Україні! Прощання з ПАПОЮ РИМСЬКИМ!

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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