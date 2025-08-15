ТСН у соціальних мережах

Переговори Путіна і Трампа: експерт описав найгірший сценарій для України

Експерт описав негативний сценарій для України після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара описав найгірший сценарій для України після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Він зазначив, що після цього США можуть припинити ділитися з Україною розвідданими та продавати зброю.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці ТСН Валентині Доброті.

Експерт пояснив два моменти щодо негативного сценарію для України.

«Трамп, звичайно, може сказати, що він вмиває руки, але він не може позбутися фактору України. Найгірше, що для нас може бути, це припинення допомоги у вигляді надання розвідувальних даних. На жаль, зараз наші європейські партнери не здатні замістити цю таку роль, оскільки не мають таких спроможностей, як супутники, інші види розвідки і так далі. Другий момент, він може вдатися до того, щоб фактично обмежити чи припинити оцю схему, коли європейці для нас купують зброю у американців», — каже Олександр Хара.

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться о 22:00 за київським часом.

