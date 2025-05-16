Переговори Росії та України у Стамбулі: про що домовились та реакція Заходу

Переговори у Туреччині / © Getty Images

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Після переговорів у Туреччині президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Росія не реагує на вимоги Сполучених Штатів. Він разом із президентом Зеленським, прем’єрами Великої Британії Стармером та Польщі Туском, а також канцлером Німеччини Мерцем — намагався телефоном це донести до Трампа.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що на Заході сказали про переговори України та РФ

«Президент Зеленський був готовий зустрітися, але президент Путін так і не приїхав. Це показує справжні наміри президента Путіна. Він не хоче миру. Ми мусимо посилити тиск, отже працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет включає, зокрема, санкції проти першого та другого Північних потоків, зачепить більше суден так званого російського тіньового флоту, будуть і нові фінансові заходи», — каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Рішення в Євросоюзі ухвалюють лише одностайно. А тому європейцям необхідний Трамп. Бо тільки він здатен так натиснути на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, щоб той не заветував його. Бо в те, що переговори в Стамбулі закінчаться конструктивно, мало хто вірить.

«Напередодні ми дістали чергові докази, що Путін насправді не бажає миру. Він тягне час, тож дуже важливо, щоб у нас із партнерами була абсолютна єдність. Сьогодні ми знову над цим працюватимемо», — сказав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зустріч між українськими та російськими делегаціями у 2022 році проходила у цьому ж таки залі в Стамбулі, коли російські війська ще стояли під Києвом. Тоді українська делегація була готова відмовитися від вступу до НАТО. Але російська зажадала повного знищення української боєздатності і статусу російської мови в Україні. За кілька днів війська ворога вдалося відкинути і світ побачив їхні звірства на Київщині — до переговорів уже ніхто не повернувся. Відтоді ультиматум Москви не змінився. Голова переговорної групи — теж. Це — помічник Путіна Мединський, один з ідеологів російського фашизму.

«Путін зробив помилку, пославши делегацію низького рівня, на чолі з цим істориком, який уже був на переговорах у 2022 році. М’яч на полі Путіна, всі це бачать. Він мусить реагувати. Я думаю, тиснути зараз треба на Путіна», — сказав Марк Рютте, генсекретар НАТО.

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Але насправді м’яч на боці Трампа. І всі, включно з Путіним, це розуміють. Трампа, який спершу примусив Україну пристати на пропозицію зустрічі в Стамбулі — до того, як Росія погодилася на безумовне перемир’я. Трампа, який від учора, коли Зеленський таки приїхав, а Путін ні — прямо заявив: немає в цих переговорах жодного сенсу.

До Стамбула американський президент відправив держсекретаря Марко Рубіо. Який із росіянами так і не зустрівся, бо рівнем не вийшли. Які б питання Трампу не ставили, засуджувати Путіна, як це роблять лідери інших демократичних країн — він відмовляється. Зате про зустріч із ним каже все упевненіше.

Що відомо про переговори

Напередодні взагалі не було зрозуміло, чи відбудуться переговори. Протягом трьох годин у Анкарі Зеленський говорив із Ердоганом. Після їхньої розмови Зеленський таки відправив до Стамбула українську делегацію, на чолі якої поставив очільника Міноборони Умерова. В складі нинішньої української делегації, він єдиний хто був на стамбульських перемовинах у 2022 році. Зустріч між українцями і росіянами тривала менше двох годин.

Ось, як Умеров її підсумував: «На порядку денному було по-перше, припинення вогню. По-друге, це гуманітарний трек, обміни, і по-третє, можлива зустріч на рівні лідерів. В результаті ми домовилися на обмін у форматі тисяча на тисячу».

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Коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в Стамбулі британський прем’єр Стармер назвав позицію Росії неприйнятною.

Після спільної розмови в Албанії лідерів Франції, Польщі та Німеччини з Зеленським, вони разом зателефонували Трампу — обговорити результати Стамбулу з ним.

Україна наполягає: в разі відмови Росії пристати на безумовне перемир’я — мають послідувати суворі санкції. Поки що Трамп не виказував готовності на них пристати.

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