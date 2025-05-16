Переговори у Стамбулі: Олег Жданов назвав головний сценарій війни та її закінчення

Військовий експерт Олег Жданов назвав сценарії війни після переговорів в Туреччині / © ТСН

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Якщо сьогоднішні переговорні зустрічі в Туреччині не дадуть суттєвих результатів або проваляться, то армія РФ вочевидь продовжить ракетно-дронові атаки, для яких окупанти накопичили чимало ресурсу.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов, звертаючи увагу на те, що сьогодні зранку, за декілька годин до початку переговорів, Росія атакувала Україну 112 дронами.

«З військової точки зору не зміниться нічого», — впевнено каже Жданов.

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Та додає: «Обстріли будуть продовжуватись. Росія буде намагатись тримати активність на полі бою на максимальному рівні. Справа в тому, що РФ наполягала на тому, щоб перемовини розпочиналися без припинення вогню. Чому так? Так легше вести переговори, знаючи, що є якийсь позитивний результат на фронті. На жаль, продавдення нашої оборони є, хоч і незначними кроками. Тому росіяни і відчувають свої переваги».

Аналітик звертає увагу на те, що армія РФ дещо змінила географію обстрілів.

«Шахеди» атакують всю територію України, від них потерпають і західні регіони. Це робиться Росією для формування суспільної думки, мовляв, ліпше поганий мир, ніж гарна війна. Росія намагається досягнути миру в обмін на території. Це її головна стратегія», — каже Жданов.

Щодо безпосередньо самих переговорів, то він каже, що саме Трамп озвучив дві ключових фрази: «Поки я (Трамп — Ред.) не зустрінусь з Путіним — нічого не вирішиться. І друге про що він сказав: «Ці переговори нічого не дадуть, тому що там немає мене (Трампа — Ред.)».

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Резюмуючи, Жданов не виключає, що у переговорів буде декілька етапів, але напередодні, або під час них можливе погіршення ситуації.

«Як на полі бою, так і в середині країни. Я маю на увазі масовані ракетно-дронові удари, яких, до речі, давно не було. Зверніть увагу на перестановки у російському Генштабі. Новий командувач сухопутними військами свого часу стирав Маріуполь, він — автор «м’ясних» штурмів. Він розпоряджався гнати піхоту без техніки на кулемети. З Африки витягнули Суровікіна, він з’явився у Москві. Як відомо, він є любителем масованих ракетно-дронових ударів. Крім того, накопичення ракет в Росії триває», — констатує аналітик.

Своєю чергою, багато українців в соцмережах зробили дописи про те, що про ефективність сьогоднішніх перемовин точніше всього можно буде судити по кількості повітряних тривог навіть сьогодні.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп повідомив, коли може відбутися зустріч з Путіним.

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