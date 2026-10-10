Переговори в Маямі пішли не за планом: у Зеленського розповіли нові деталі і де зараз делегація

Володимир Зеленський / © ТСН

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Переговори між Україною та США в Маямі, які були заплановані 9-10 жовтня закінчилися раніше, і делегації вже повертаються додому.

Про це у коментарі журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

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Переговори між Україною та США — що відомо

За його словами, інформація про те, що переговори закінчилися раніше від запланованих двох днів, відповідає дійсності.

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«Переговорні групи вже в дорозі додому», — зазначив Литвин.

Водночас посадовець підкреслив, що самі переговори ніхто не скасовував. Коментуючи особливості зустрічі, Литвин зауважив, що перший день консультацій виявився довшим, ніж передбачалося, та пройшов не так як планувалося.

«Не те щоб скасували, просто перший (день — ред. ТСН) вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком», — зауважив Дмитро Литвин.

Переговори України та США в Маямі — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 жовтня, у Маямі зустрілися представники США, України, Європи та НАТО. Вони обговорили, як зменшити напругу та закінчити війну до початку зими. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зустріч була конструктивною. Сторони обговорили підготовку до зими, енергетичну стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки.

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Попри це президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни. За вказівкою Трампа американський Мінфін тимчасово дозволив купувати це пальне до 7 квітня 2027 року.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив американським конгресменам, що послабляти тиск на Росію без чітких умов не можна. За його словами, це є виявом слабкості й лише підштовхує Кремль до нового терору.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна делегація цього тижня відвідає США. За його словами, вона має донести до представників адміністрації Дональда Трампа позицію Києва щодо необхідності посилення тиску на Путіна.

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