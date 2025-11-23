Переговори в Женеві: яким буде мир в Україні

Мирний план Трампа зміниться після переговорів у Женеві

Під час переговорів у Женеві, на яких делегації України, США та країн Європи обговорюють американський мирний план, президент Дональд Трамп у своїй соцмережі несподівано звинуватив українську владу у невдячності за мирні зусилля Америки та дорікнув Європі за купівлю російської нафти.

Тим часом президент Зеленський, коментуючи перші звіти української команди, зауважив, що після переговорів у Женеві у мирному плані можуть бути враховані елементи, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України.

Про те, що відбувалося на переговорах у Женеві та довкола них, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Зустріч делегацій відбувалася за щільно закритими дверима, і від самого ранку звідти не просочилася жодна деталь. За весь час лише одна фотографія облетіла світові медіа, на якіцй з одного боку столу сидять спецпосланець президента Трампа Стів Віткоф та держсекретар США Марко Рубіо, а з протилежного — керівник Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Місцем зустрічі стало Представництво США при ООН у Женеві. Формат знайомий: у такому ж режимі у січні 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, адміністрація Джо Байдена провела переговори з росіянами. Журналісти бачать тільки рух машин делегацій, якогось спілкування чи пресконференцій не передбачено.

Перші обнадійливі результати

Інформації з Женеви небагато, але вона заспокійлива для українців. Зокрема, секретар РНБО та член української делегації Рустем Умєров написав у соцмережах, що поточна редакція мирного плану вже враховує більшість ключових українських пріоритетів.

Деякі деталі повідомив президент Володимир Зеленський. Після перших переговорів він зазначив, що американські пропозиції можуть врахувати важливі для України елементи, і що робота триває.

«Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів — у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас», — наголосив український президент.

Склад української переговорної групи президент затвердив напередодні. Її очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Європейська альтернатива плану Трампа

У Женеву також прибули зовнішньополітичні радники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та ЄС. За попередньою інформацією, представники США сьогодні з ними не зустрічаються. Саме ці європейські делегації привезли альтернативний варіант документа — коректури, які Європа пропонує внести замість початкового «плану Трампа».

Частину пропозицій сьогодні оприлюднила газета Bild. Одне з головних питань — безпекові гарантії Україні. Європа наполягає, що вони мають бути реальними й довготривалими, такими, що виключають можливість повторного вторгнення Росії.

Наступний принцип — відмова від повної здачі Донбасу. Європейські столиці єдині: війна може бути зупинена лише вздовж нинішньої лінії фронту.

Окремий блок про чисельність української армії. Європейці кажуть, що Україну слід посилювати, а не скорочувати чисельність українського війська.

Німецького канцлера Фрідріха Мерца особливо роздратувало, як Трамп «притулився» до російських 100 мільярдів заморожених активів, які зберігаються в Європі і які європейці хочуть направити на відбудову України.

Про це очільник німецького уряду сказав в інтерв’ю телеканалу АРД, зауваживши, що Білий Дім хоче отримати 50 відсотків можливого прибутку від заморожених активів, які взагалі не стосуються американців.

Заяви про Україну на саміті G20

На полях саміту G20, який відбувається в ПАР, Фрідріх Мерц попередив, що, попри ультиматум Трампа до четверга «завершити війну», не варто очікувати швидких результатів.

«Я не переконаний, що протягом найближчих днів буде досягнуто того рішення, на яке сподівається президент Трамп… Ми й надалі дуже далеко від цього, хоча це не означає, що досягнення такої мети повністю виключене. Але я скептично ставлюся до того, що за нинішніх розбіжностей такий результат можливий», — сказав він.

Саміт G20 фактично перетворився на спеціальну зустріч, присвячену Україні. Спочатку канцлер Німеччини Мерц, президент Франції Макрон та прем’єр Великої Британії Стармер провели перемовини у вузькому форматі. Потім до них долучилися Канада, Японія та інші партнери.

Після цих консультацій Мерц першим зателефонував Дональду Трампу. Згодом це зробив британський прем’єр Кір Стармер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала пункти, важливі для справедливого і тривалого миру.

«Перше: кордони не можуть змінюватися силою. Друге: як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, якщо ці обмеження залишать країну вразливою до майбутньої атаки і таким чином підірвуть безпеку всієї Європи. Третє: має бути повністю відображена центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України. Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати власну долю», — заявила вона.

президент Туреччини Реджеп Ердоган також оголосив, що завтра говоритиме з Володимиром Путіним.

Консультації у Женеві можуть продовжитися завтра.

Відомо, що у вівторок, 25 листопада, відбудеться онлайн-засідання «коаліції рішучих». Лідери зберуться, щоб оцінити результати переговорів у Женеві.

Нагадаємо, після завершення переговорів представників української та американської делегацій у Женеві держсекретар США Марко Рубіо назвав сьогоднішню зустріч «найпродуктивнішою та найбільш значущою». Він додав, що до мирного плану буде внесено «деякі зміни», очевидно, на основі пропозицій України.

У суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

Як повідомлялося раніше, у «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.