Перехресний захист від коронавірусу: в Україні хочуть дозволити поєднання різних типів вакцин

Перехресний захист від коронавірусу: в Україні хочуть дозволити поєднання різних типів вакцин

Поєднувати вакцини різних виробників можуть дозволити лише у двох випадках.

В Україні хочуть дозволити поєднання вакцин різних типів. Але такий варіант щеплення дозволять лише в двох випадках: у разі дефіциту вакцини та за алергічної реакції після першої дози.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 1 липня.

Таку рекомендацію розробила Національна ескпертна група з питань імунопрофілактики. Змішану схему вакцинації визнаватимуть також у разі перетині кордону України іноземцями.

На засіданні ескперти розглянули міжнародні дослідження, які вказують на те, що щеплення різними типами вакцин підвищує рівень антитіл. Чи впливає це на їхню якість - наразі невідомо.

Проголосувати за рішення щодо перехресної вакцинації ще мають на штабі при Міністерстві охорони здоров'я. Зібратися на нього мають вже завтра, 2 липня.

Новини України: у країні хочуть дозволити поєднувати вакцини різних типів

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я розповіли, чи будуть в Україні вакцинувати від COVID дітей.

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