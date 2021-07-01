Перехресний захист від коронавірусу: в Україні хочуть дозволити поєднання різних типів вакцин

Поєднувати вакцини різних виробників можуть дозволити лише у двох випадках.
В Україні хочуть дозволити поєднання вакцин різних типів. Але такий варіант щеплення дозволять лише в двох випадках: у разі дефіциту вакцини та за алергічної реакції після першої дози.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 1 липня.
Таку рекомендацію розробила Національна ескпертна група з питань імунопрофілактики. Змішану схему вакцинації визнаватимуть також у разі перетині кордону України іноземцями.
На засіданні ескперти розглянули міжнародні дослідження, які вказують на те, що щеплення різними типами вакцин підвищує рівень антитіл. Чи впливає це на їхню якість - наразі невідомо.
Проголосувати за рішення щодо перехресної вакцинації ще мають на штабі при Міністерстві охорони здоров'я. Зібратися на нього мають вже завтра, 2 липня.
Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я розповіли, чи будуть в Україні вакцинувати від COVID дітей.