"Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні

"Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні

Кількість нових випадків захворювання та госпіталізацій коливаються і допоки залишаються досить високою.

Ситуація з коронавірусом в Україні, згідно офіційних даних статистики, поступово покращується. Кількість нових випадків відчутно зменшилась на кінець осені, знижується і рівень госпіталізацій.

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Зокрема, 30 листопада був зафіксований рекорд одужання на тлі високої смертності. Минулої доби понад 25 тисяч людей одужали від коронавірусу, але не пережив недугу 561 українець.

Чи дійсно "Дельта" йде на спад, яка наразі ситуація в країні та чого чекати далі - ТСН.ua лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторноі медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

Яка наразі ситуація з коронавірусом? За статистикою ми бачимо, що захворюваність спадає по всій країні. Чи дійсно стає легше?

Якщо дивитися офіційні цифри статистики - нових випадків захворювання та госпіталізації - вони коливаються і допоки залишаються досить високими. Але в лікарнях дійсно ситуація дещо краща, заповненість стаціонарів по Києву в середньому близько 50-60%.

Що Ви можете сказати про хвилю, яка минає. В чому особливість "Дельти" - чому боротися з нею виявилася наразі найважче? Рекордні показники смертності, порівняно з попередніми хвилями.

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Чинників багато. І вони різні - від втомленості і деякої розслабленості громадян щодо дистанції, масок та відвідування місць скупчення людей до дійсно високої контагіозності (заразності) "Дельти".

Смертність в середньому залишилась на попередньому рівні - 2-3 %. А от кількість захворілих "Дельтою" значно підвищилась порівняно із попередніми штамами.

Які основні симптоми "Дельти" можна виділити? Можна сказати, що Україна її вже поборола чи на шляху до цього? Чи допомогла вакцинація?

"Дельта" часто має шлунково-кишкові прояви, як то діарея, нудота, блювання. Менше зустрічається пацієнтів із втратою нюху та смаку. Чи побороли? Сподіваюсь, що ми до цього наближаємось. Але це не зовсім перемога, як результат боротьби. Це плин часу. Від пандемії респіраторного вірусу не сховатись. І, як і говорили раніше, перехворіти доведеться більшості людей. Вакцинованим і не вакцинованим. Всім.

Вакцинація наразі не виявила протиепідемічної потужності, але зменшила кількість важких хворих.

Що буде далі - коронавірус поширюватиметься повільніше? Коли чекати наступну хвилю? У багатьох країнах б'ють на сполох через появу нового штаму "Омікрон"?

Не треба її чекати. В чомусь ми є заручники своїх можливостей. Горе від розуму. Навчилися секвенувати геном - знаходимо нові штами, а що робити з цією інформацією? От що з нею робити пересічному громадянину? Знову страх і відчай, що все пропало? Знову стрес? Для науки - так, це дуже важливо. Але лікування ковіду, незалежно від штаму, приблизно однакове.

І як для суспільства - головне пережити пандемію з мінімальними наслідками в усіх сферах. Тож, бережіть себе, згадайте на практиці про здорове харчування та спорт, підпишіть врешті-решт декларації з сімейними лікарями та пройдіть щеплення, якщо не хворіли (у вакцинації не відмовляють і перехворілим). А головне - щодня знаходьте щось, чому щиро раді і вдячні долі!

У світі фіксують поширення нового штаму коронавірусу Омікрон

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