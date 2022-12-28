Перекидання стратегічної авіації в РФ: експерт - про те, чи вплине це на ракетні обстріли України

У РФ є небагато аеродромів, які можуть обслуговувати стратегічну авіацію.

Росія може перебазувати свою стратегічну авіацію з Енгельса вглиб країни, оскільки окупанти можуть ракетами обстрілювати Україну з далекого тилу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"На сьогодні більшість російських аеродромів, які можна використовувати для нанесення ударів по території України, вони розташовані за приблизно тисячу кілометрів від кордону. На сьогодні вони можуть використовувати базу в Українці, яка розміщена фактично за 6 тис. км від України. Є інші бази - радянська "Гавань", "Белая", яка за 4500 км від кордону з Україною. Але та ж база Українка має технічний стан, щоб забезпечувати обслуговування російської стратегічної авіації. Стан інших баз незадовільний. Є ще база "Оленья", вона на півночі, де є певні температурні умови, які можуть мати вплив на ці літаки. Побачимо, що оберуть росіяни. Окупанти використовують ракети для ударів по території України дальність 5000 км, а тому вони можуть робити пуски з глибокого тилу", - пояснив Коваленко.

Вибухи на авіабазі "Енгельс" у РФ

У ніч проти 26 грудня на російській авіабазі "Енгельс" вдруге за місяць пролунали вибухи. У РФ заявили, що їхню базу атакували невідомі дрони.

Після цього Росія передислокувала стратегічну авіацію на інші аеродроми.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що стратегічних бомбардувальників, які б були справними і могли атакувати Україну, в Росії залишилося не так багато, і їх дістануть навіть на новому місці.

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