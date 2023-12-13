Переконати Америку - місія не(можлива): чи змінить Адміністрація Байдена свій курс щодо України та війни

Під час третього за час повномасштабного російського вторгнення візиту до США, Володимиру Зеленському не вдалося переконати Конгрес проголосувати пакет допомоги Україні на 2024 рік.

Бачення України та США щодо подальших військових операцій Сил оборони України на полі бою, як власне й щодо закінчення війни, кардинально відрізняються. Це ще раз наочно продемонстрував візит Володимира Зеленського до Вашингтона, коли доля подальшої американської допомоги й підтримки України висить на волосині через глухий кут між демократами та республіканцями в Конгресі.

Адміністрація Байдена так і не продемонструвала бажання особисто захищати необхідність продовження підтримки України, яку республіканці й особисто Дональд Трамп використовують як таран проти Джо Байдена та демократів у президентській передвиборчій кампанії. І на це є три причини.

По-перше, власною й перемогою України в Адміністрації Байдена вбачають вже те, що Київ встояв. Особливо на тлі не досить успішного, на думку західних столиць, літнього українського контрнаступу. Саме цю тезу, як кажуть у Вашингтоні, буде легше "продати" американському виборцю, ніж майбутні українські перемоги, яких може й не бути.

По-друге, чинна американська Адміністрація ніколи не вважала вихід на міжнародновизнані кордони 1991 року реалістичним сценарієм, на відміну від інформаційного супроводу цієї мети всередині України. На Заході продовжують вірити в те, що Путін погодиться говорити з Україною після виходу нашої армії на лінію розмежування станом на 23 лютого, залишаючи окупований Крим і частину Донбасу за дужками.

По-третє, Адміністрація Байдена не хоче особливо захищати Україну в політичній боротьбі з республіканцями, бо побоюється порівнянь із Афганістаном. Але це хибна стратегія, бо цей наратив трампісти вже активно використовують.

Про що ж насправді був візит Володимира Зеленського до США? Чи вдалося переконати республіканців та Адміністрацію Байдена стати на захист України? Та що буде з американською підтримкою України далі? ТСН.ua розповість у цьому тексті.

Третій візит: Зеленського вже не порівнюють із Черчиллем

CNN, посилаючись на розсекречені дані американської розвідки, повідомив, що, попри величезні втрати на полі бою (зокрема з жовтня на авдіївському напрямку росіяни втратили 13 тис. особового складу), Росія продовжить спроби наступу.

"Схоже, Росія вважає, що глухий кут на полі бою взимку зупинить підтримку України з боку Заходу й в кінцевому підсумку дасть їй перевагу, незважаючи на втрати Росії та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів та обладнання", - додав речник Ради нацбезпеки Адрієн Уотсон.

Те ж саме сказав й очільник Пентагону Ллойд Остін у Національному університеті оборони, де виступав Володимир Зеленський у перший день свого візиту до Вашингтона: "Путін вірить, що зможе пережити Україну та Америку. Але він помиляється. Разом із нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати та розширити її досягнення на полі бою, а також побудувати майбутню силу, яка зможе відбити російську агресію в наступні роки".

Це третій візит українського президента до Вашингтона від початку повномасштабного російського вторгнення. Перший був рівно рік тому. Тоді американські ЗМІ порівнювали Зеленського, який виступав перед обома палатами Конгресу під численні овації, з Черчиллем. Хоча й тоді, після блискавичної операції Сил оборони України на Харківщині та Херсонщині, Київ схиляли до можливих переговорів із Путіним. І, нагадаємо, лише після першого особистого візиту Зеленського до Вашингтона, ми отримали першу систему Patriot.

Третій візит за наповненням та змістом - повна протилежність першому. Адміністрація Байдена сподівалася, що Зеленському вдасться переконати законодавців, особливо республіканців, чому США мають і надалі підтримувати Україну. Адже цей тиждень у Конгресі - останній робочий. Потім законодавці йдуть на різдвяні канікули. Тому, якщо не затвердити пакет допомоги Україні зараз (а до кінця року Адміністрація Байдена вичерпає свій "бюджет" на допомогу Україні), Конгрес повернеться до цього питання лише в січні. А вже зараз у нас на фронті величезний дефіцит боєприпасів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав зустріч законодавців із Зеленським "дуже потужною". Проте, головну проблему - опір республіканців - це не знімає. Все більше законодавців, які щиро підтримують подальшу допомогу Україні, кажуть, що республіканці, під тиском трампістського крила, навмисно повʼязали пакет допомоги Україні з мексиканським кордоном (збільшенням фінансування на безпеку кордону та посиленням міграційної політики для шукачів притулку в США), бо хочуть "заморозити" подальшу підтримку України в принципі.

"Вимоги республіканців необґрунтовані. Якби я був циніком, то сказав би, що республіканці вирішили пов’язати підтримку України з імміграційною реформою, бо хочуть, щоб допомога Україні взагалі провалилася", - заявляв сенатор Кріс Мерфі, який представляє демократів у переговорній групі з республіканцями по кордону з Мексикою.

Ще тиждень тому Джо Байден заявляв, що готовий до значних поступок республіканцям якраз по питанню кордону з Мексикою. Проте, після зустрічі з президентом Зеленським, спікер Палати представників, трампіст Майк Джонсон повторив, що не змінив своєї позиції: питання подальшої військової та фінансової допомоги Україні має голосуватися окремо від Ізраїлю та кордону з Мексикою. Тому, малоймовірно, що демократи та республіканці в Конгресі домовляться, й до кінця грудня проголосують спільний пакет, який включатиме Україну, Ізраїль, Тайвань та гроші на безпеку кордону з Мексикою.

Цинічна позиція: як Трамп маніпулює темою України та війни

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Проте в цілому на зброю для України лишилося $4,4 млрд. Грошей на пряму бюджетну допомогу Києву немає зовсім. Саме тому президент Зеленський поїхав до Вашингтона особисто переконувати республіканців у необхідності подальшої підтримки України.

Проте, The Washington Post пише, що йому це не вдалося. Сенатор-республіканець Рон Джонсон сказав, що на зустрічі з законодавцями Володимир Зеленський дав зрозуміти: навіть якщо підтримка США скоротиться, Україна продовжуватиме вже партизанську війну. Здається, що ми відкотилися на два роки назад, коли Захід, передовсім США, попереджали Україну про неминучість повномасштабного російського вторгнення, публікуючи карти з напрямками наступу, але не давали зброю для оборони, списавши нас із рахунків.

Під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки зможуть, а не доти, доки це буде потрібно. Це нове формулювання американської Адміністрації, яке наочно підтверджує, що там розуміють під перемогою України в цій війні. Хоча, насправді, про нашу цілковиту перемогу в Білому домі ніколи й не говорили, навіть не обравши це собі за стратегію. Ще більше все це підігрівається передвиборчою кампанією: в листопаді 2024 року в США відбудуться не лише президентські вибори - переобиратиметься вся Палата представників і третина Сенату.

Вже зараз республіканці й демократи неофіційно кажуть, що про Україну в їхніх штатах говорити непопулярно. Команда Трампа дуже "добре" на цьому зіграла, критикуючи Адміністрацію Байдена за багатомільярдну допомогу Україні в заздалегідь програшній, як вони стверджують, війні з Росією. Напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, сенатор-республіканець Джей Ді Венс сказав, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими своїми територіями на користь Росії, щоб покласти край війні. Власне про це заявляв і Дональд Трамп, який наразі за рейтингами випереджає Джо Байдена.

Хоча, головний редактор Politico Метью Камінські дуже влучно написав у своїй статті, що наразі перспектива перемоги Трампа для України гірша, ніж його фактична перемога. З цим важко не погодитися. Візит Володимира Зеленського та української делегації до Вашингтона, Адміністрація Байдена хотіла використати як таран проти республіканців, особливо трампістів, не бажаючи особисто вступати в політичну боротьбу за подальшу допомогу Україні.

"Конгрес має ухвалити додаткове фінансування для України до того, як піде на канікули. Якщо цього не зробити, Путін отримає найбільший різдвяний подарунок", - заявив Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон теж на словах підтримує Україну, стверджуючи, що Путін має зазнати поразки. Разом із тим він блокує ухвалення пакету допомоги Україні, вимагаючи проголосувати його окремо від Ізраїлю та кордону з Мексикою. Якби ж вдалося схилити американську громадську думку на бік України, надто республіканського виборця. Проте, так виглядає, що команда Трампа обрала українське питання в якості головної політичної зброї проти демократів. Ба більше, республіканці в Палаті представників хочуть оголосити імпічмент Байдену щодо його заяв ще на посаді віцепрезидента США про нібито політичне звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна.

В ефірі CNN колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що в Америці немає розуміння, чому Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні - чому це в їхніх інтересах:

"Росіяни демонструють дуже чітко: те, що вони зробили з Україною, вони продовжать робити там, що вони вважають своєю сферою впливу. А це країни НАТО: Естонія, Латвія та Литва. Якщо це трапиться, то американські війська будуть залучені до конфлікту. Це не відбудеться наступного року, але росіяни можуть відновити свої сили за наступних 4-5 років".

Колишній премʼєр Швеції Карл Більдт після розмови з російськими чиновниками на кліматичному саміті в Дубаї написав в X (колишній Twitter), що Росія продовжить війну, маючи на меті окупувати Харків та Одесу, встановивши свій маріонетковий режим у Києві. Адміністрації Байдена, як і українцям, потрібні перемоги на полі бою проти Росії. Але без зброї і технологічної переваги зробити це доволі складно. За словами Володимира Зеленського, ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни. Проте, наприклад, для захисту Києва від ракетних та дронових атак Росії, у нас залишилося не так багато ракет. Мʼяч на боці американської Адміністрації і особисто Джо Байдена. Інакше Дональд Трамп використає це проти нього, порівнюючи Україну з Афганістаном, Іраком і Вʼєтнамом.