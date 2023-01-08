Переконав військкомат, що зможе воювати з однією рукою: незламні бійці боронять Південь в 126 окремій бригаді ТрО

126 окрема бригада територіальної оборони з Одеси, але тримають позиції на Херсонщині і роблять все, аби “рускій мір” не прийшов до них додому. Серед них хлопець, який прийшов у армії в 18, хоча від народження немає руки, йдеться в ТСН.

На Півдні потрібно спостерігати за ворогом цілодобово, але хлопці радіють, що з краєвидом пощастило. “Річка - натуральний кордон між ними та нами, і в нас тут набагато вигідніші позиції”, - каже “Барс”.

Він жартує, війна тут схожа на велике полювання. “Я добре знаю історію і ми воюємо, не вісім років, а набагато більше. Я від початку цієї війни знав, що я маю брати до рук зброю. Раніше зі зброєю умів обходитись, мисливською, скажімо так, що по качках, що по москалях. Качки смачніші, я думаю”, - сміється боєць.

Переконаний, немає жодного сенсу навіть говорити про перемир'я із ворогом. “Краще спілкуватися зброєю, очевидно, що людською мовою не дуже володіють”, - каже він.

Вони мають повернутися додому живими - таку обіцянку дав родинам командир їхнього підрозділу. “Життя солдата на війні, воно буває дуже коротке. Звісно, мої головні плани, як командира підрозділу - зберегти особовий склад”, - зазначає “Барс”.

“Це такий інструмент, який косить будяки. Я тут кошу будяки”, - розповідає про своє псевдо “Коса”.

Він став офіцером на початку 90-тих, але займався будівництвом, знову вдягнув форму на початку війни у 2014. “Я в 15-тому її зняв і думав, що хлопці за мене довоюють”, - каже він.

У "Коси" один із наймолодших бійців - “Діджей”, який прийшов у військо у 18-ть. Він прутко пересувається з автоматом і те, що справляється лише однією рукою, навіть не одразу помітною. Каже, позивний “Діджей”, бо мріяв стати діджеєм і бажано популярним. “Я виступав пару разів, через війну не сталося так, щоб я дуже популярний був”, - каже боєць.

“Діджей” переконує, що воювати однією правою нескладно. “Я народився, зі мною нічого не трапилось, просто так сталось, добре справляюсь на комп’ютері, добре літаю на дроні. Я не можу вам сказати - для мене складно чи ні, адже ніколи не був із двома руками”, - каже він.

Найскладніше було в цьому переконати військкомат. “Я добре задовбав і три рази підходив до тих самих людей, вони до замкомбата, так я потрапив до свого батальона”, - розповідає “Діджей”.

Переконує, найщемливіші моменти, коли розуміє, що самою лише присутністю додає сили людям поруч. “Дуже хотіли піти на війну, бо побачили, що я тут. Я мотивую своїх побратимів і додаю їм духу”, - впевнений боєць.

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