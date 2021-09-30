Перекрила рух: в Одесі пасажири трамвая перенесли на руках поліцейську автівку

Перекрила рух: в Одесі пасажири трамвая перенесли на руках поліцейську автівку

Люди не хотіли чекати на правоохоронців.

В Одесі пасажирам п'ятого трамвая довелося застосувати фізичну силу, щоб посунути з рейок спецавто копів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 вересня.

Також читайте В Одесі трамвай переїхав жінку: вона померла на місці

Водій припаркував його занадто близько до колії і разом з напарниками кудись пішов, навіть не вимкнув сирену.

Коли вагон трамваю під'їхав до цього місця, водійка повідомила пасажирам, що їхати далі не зможе через перешкоду на дорозі. Люди вирішили не чекати, коли правоохоронці повернуться, і прибрали авто. Зробили це гуртом та під гучний сміх кермувальниці трамвая.

Новини України: в Одесі пасажири перенесли на руках поліцейське авто, яке заважало руху трамваю

Нагадаємо, у Києві водій припаркував свій елітний автомобіль так, що він перекрив рух трамваїв. А незадоволені пасажири облили чимось Lexus і наклали сміття на лобове скло.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання