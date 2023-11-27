Перекриті дороги, снігові пастки та знеструмлені населені пункти: Україну накрив потужний снігопад

В Україні працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

Станом на ранок 27 листопада негода вирує у більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми із елетро-водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані.

Яка ситуація у регіонах і де найважча ситуація - читайте на сайті ТСН.ua.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ, станом на ранок в Україні знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях. На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, через що 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Київ

У Києві триває потужний снігопад, сильний вітер 22 м/с, хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледиця. Столиця перебуває у складних погодних умовах ІІ рівня небезпеки. Однак у КМВА запевнили, що станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована.

Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

відключень електроенергії не було, споживання електроенергії доведено без обмежень.

аварій на газових мережах не було;

пасажирський транспорт працює за штатним графіком.

підготовлені пункти обігріву.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Через погодні умови ускладнений рух транспорту. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього місто задіяло:

майже 500 одиниць спеціальної техніки;

майже 4 500 співробітників.

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Київська область

Погода значно погіршується також у Київській області. Через ускладнені погодні умови школи працюють у дистанційному режимі, а водіїв закликають утриматися від поїздок.

За даними КМВА, для ліквідації зимової негоди та забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування вже обробляється покриття протиожеледною сумішшю. Очищається проїжджа частина від снігу. На автошляхах працюють 157 одиниць техніки та 203 працівники.

Одеська область

На Одещині всі служби працювали у посиленому режимі цілу ніч. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи.

А в Одесі через сильний вітер на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів. Очільник Одеси Геннадій Труханов розповів, що приступили до аварійних робіт.

Він додав, що в Одесі 11 великих котелень. Станом на 27 листопада генераторами забезпечені всі малі котельні. Є декілька котелень, які потребують генераторів великої потужності - понад 3 МВт. Постачання електроенергії наразі нестабільне.

За даними Одеської ОВА, врятована 26 листопада зі снігової пастки породілля народила немовля.

"Жінка перебувала у кареті швидкої допомоги, яка вдень застрягла у сніговому заметі. На щастя, працівники ДСНС оперативно надали допомогу і направили жінку в лікарню", - написав очільник області Олег Кіпер.

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За його словами, ввечері, о 21:10, у Татарбунарській міській лікарні на світ зʼявилася дівчинка завдовжки 51 см та вагою 3400.

За даними МВС, найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Повалені дерева в Одесі. ФОТО: Братчук/Telegram / Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

Черкаська область

Снігопад також вирує на Черкащині. Місцева влада повідомила, що триває ліквідація наслідків негоди. Голова ОВА Ігор Табурець наголосив, що в області цілодобово працює оперативний штаб. Розгорнуто 202 пункти незламності.

"На дорогах державного, територіального та місцевого значення задіяно понад 130 одиниць спецтехніки. Передовсім розчищають автошляхи, де утворилися значні затори. Наразі маємо знеструмленими 44 населених пункти, 16 із них - частково. Залучені аварійні бригади "Черкасиобленерго", - написав він на сторінці у телеграм-каналі.

Керівництво ОВА рекомендує громадам на день-два перейти на дистанційне навчання у школах.

Усі профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі.

У МВС додали, що поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Полтавська область

Також засніжило Полтавську область. Станом на ранок через погіршення погоди на території області знеструмлені 437 населених пунктів (понад 18 тисяч абонентів). В ОВА наголошують, що енергетики виконують аварійні роботи. Задіяно 20 бригад та стільки ж одиниць техніки.

"Автошляхи на Полтавщині в проїжджому стані. До робіт залучили 158 одиниць техніки та 211 працівників. У разі ускладнення руху звертайтеся до диспетчерських служб. Вони функціонують цілодобово: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві). Пасажирський транспорт працює в штатному режимі", - зазначив голова ОВА Філіп Пронін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Снігу до колін! Буревій валяє дерева! Україна в полоні негоди! Кіровоградська область

Через негоду на Кіровоградщині - 184 населених пунктів області без електропостачання. Керівник ОВА Андрій Райкович наголосив, що на відновлювальних роботах працюють бригади місцевих РЕМ «Обленерго».

Окрім того, через снігопада Заборонено рух усіх транспортних засобів на ділянці автотодороги М-13 Кропивницький-Платонове. Орієнтовно - до 14.00.

Очільник МВС ІГор Клименко додав, що поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Миколаївська область

У Миколаївській області продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди. За даними місцевої влади, наразі в заторах перебуває 10 одиниць транспорту та 18 людей (всі дорослі). Загрози життю людей немає. Рятівна робота триває.

"На М-13 в заметі знаходиться машина ГУ ДСНС з 2-мя рятувальниками та 4 цивільними. Запас палива є. На автодорозі Р-75 – 2 легкові автомобілі та 3 людини. Також на Р-75 в заторі знаходиться 7 одиниць техніки та 9 людей. До 09:00 планується витягнути 5 одиниць техніки та 6 людей", - розповів голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, ситуація контрольована. Постраждалих та загиблих немає.

Знеструмлено 266 населених пунктів та 29 частково. Повалено та прибрано 12 дерев з проїзної частини.

Негода на Миколаївщині 27 листопада / Фото: Віталій Кім

Крим

У Криму зафіксували потужний шторм за останні 100 років. Зафіксовано падіння 63 дерев та трьох рекламних щитів, пошкоджено покрівлі 20 будинків, обшивки фасадів трьох будівель, 17 транспортних засобів. Хвилі заввишки 9 метрів.

Найбільш постраждали такі райони півострова – Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Бахчисарайський.

Є пошкодження курортної інфраструктури та інших районах півострова. У вантажному порту Ялти через шторм відірвалася суховантажна баржа.

Через падіння опори електропередач на проїжджу частину тимчасово обмежено рух автомобілів автомобільною дорогою між селами Мітяєве та Трудове Сакського району. Також тимчасово обмежено рух транспорту у с. Морське на трасі Судак – Алушта.

В окупованому Криму вирує потужний шторм

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