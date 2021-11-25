Перекриття труби чи блокування кораблів з вугіллям: які сценарії енергоблокади підготувала Росія

Олексій Данілов запевнив, що питання загрози енергетичної блокади України перебуває на контролі РНБО.

Якщо Росія наважиться на зниження тиску у газотранспортній системі, внаслідок чого Україна не зможе відправити газ до східний областей, що дасть підставу для так званої "гуманітарної місії" РФ, або заблокує кораблі з нашим вугіллям у Чорному морі — РНБО тримає питання загрози енергетичної блокади на контролі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"В апараті РНБО це питання є на контролі. Сьогодні відбулося засідання там, де ті радники, які в 2008-2009 роках тримали ситуацію, коли Путін "хотів поставити Україну на коліна" за два дні. І тоді наші фахівці зробили так, що газ із західного кордону пішов на схід і ми зараз з ними (фахівцями — Ред.) контактуємо. Я зараз не хочу розповідати, але повірте, ситуація є чітко контрольована", — сказав він.

Інша справа, якщо Путін буде блокувати судна з вугіллям у Чорному морі, вважає Данілов. За його словами, такі дії РФ можна буде вважати актом енергетичного тероризму.

"Все може бути. Тоді треба розуміти, що ми будемо ухвалювати ті рішення, які будуть не зовсім приємними. Головне людям казати правду", — підсумував секретар РНБО.

Право на владу: який сценарій енергетичної блокади України

Раніше Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії у січні. Також він повідомив про підготовку України до загострення конфлікту.

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