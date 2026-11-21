У Вінниці спалахнув скандал через побиття у ліцеї десятилітнього хлопчика Тимура

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У Вінниці спалахнув скандал через побиття у ліцеї десятилітнього хлопчика Тимура: дитина, за словами його матері, отримала важкі травми від однолітків. Але у цій історії страшніше не сам факт побиття дитини, а поведінка дорослих, які мають відповідати за безпеку та порядок у навчальному закладі. Дивним чином адміністрація ліцею намагається повернути ситуацію так, що у побитті дитини винуватий сам хлопчик і його батьки, які піддали розголосу цю історію — проти них влаштували справжній булінг, а на додачу ще й радять просто змінити школу.

Про деталі цієї історії ТСН.ua розповіла Анастасія Сторчак — мама постраждалого хлопчика. За її словами, усе сталося у туалеті ліцею на другому поверсі.

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Знущання у вбиральні та жорстоке побиття в коридорі

«Туалетні кабінки не зачиняються ні на гачечки, ні на клямки — там усього цього немає. Діти почали смикати двері і досмикалися до того, що вони відчинилися. У той момент Тимур, на жаль, був без штанів. Діти почали сміятися, кепкувати, їм було весело. Моя дитина, звісно, була ображена: він вдягнув штани і вийшов», — переповідає ТСН.ua зі слів сина Анастасія Сторчак.

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Серед однолітків у туалеті був товариш Тимура. За словами Анастасії, син його злегка штовхнув, мовляв, «чого ти мені заважаєш пісяти». Товариш відповів, що двері смикав не він, і побіг до класу.

«Два інші хлопчики продовжували кепкувати з Тимура й ображати, наїжджати, що ти, мовляв, такий модний тут у туалеті — почалася штовханина. Галас у вбиральні почула прибиральниця, вона розборонила хлопців і розігнала. Тимурчик уже йшов у напрямку свого класу, коли хлопчики його наздогнали, почали його штовхати, повалили чи кинули спиною на підлогу, били ногами, а один з хлопчиків якимось чином стрибнув сину на живіт. Тимур почав від болю плакати, хлопці втекли», — розповідає жінка.

Як повідомили матері слідчі, хлопчики — однолітки Тимура, вони навчаються у паралельному класі. За словами мами, раніше син із ними не контактував і не знав їх, але бачив, що подібне вони робили й щодо інших учнів. Оскільки Тимура це не стосувалося, він не надавав цьому значення.

«Син стогнав і не міг встати»: що відбувалося у медпункті

«Коли Тимур упав, із нього злетіли окуляри. А без них син просто безпомічний, оскільки має слабкий зір. Хлопці вибили йому з рук телефон. Його помітив хтось із інших дітей, допоміг піднятися і спуститися до медичного пункту. Там він стояв і чекав на медпрацівника. Дітки принесли його речі. Одна з вчительок побачила під медпунктом Тимура, і що йому явно погано, вона зателефонувала безпосередньо класному керівникові», — переказує версію сина Анастасія.

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Згодом Анастасії зателефонувала класна керівниця.

«Вона мені повідомила, що сина дуже жорстоко побили у туалеті. Він плаче і скаржиться, що в нього дуже болить спина. Ми з чоловіком виїхали до школи. Мені ніхто не сказав, чи викликали сину швидку. У мене було якесь материнське передчуття, що швидку треба викликати. Я її викликала, подумавши: якщо викликали зі школи, то одну машину скасують, побачивши одну й ту ж адресу. Коли ми зайшли у шкільний медпункт, то побачили, що син лежить на кушетці. Йому поклали згорток із кригою на спину — і все. Йому ніхто не допомагав, він стогнав та мав землянистий відтінок шкіри. „Мам, мені дуже погано, важко дихати, встати не можу“, — пригадує слова сина Анастасія.

Тимур з шкільного кородиру опинився на лікарняному ліжку

Суперечка з директоркою через виклик швидкої

За її словами, медична сестра чомусь вирішила ще поплескати дитину по спині та сказала батькам: «Усе в нього нормально. Він зараз встане і поїде додому».

«На моє запитання, чи викликали швидку, медична сестра сказала: „А навіщо? Ні, не викликали. Ви його додому заберете, а там він трохи полежить і ви за ним подивитесь“. Я відповіла категорично: „Ні“. Тим більше що швидку я вже викликала, і медики приїхали. Директорці ліцею це не сподобалося, вона заявила нам, чому це ми тут вирішили командувати і самостійно викликати швидку до школи. Я їй пояснила, що це моя дитина, вона постраждала і потребує допомоги саме зараз, а не вдома. Директорка дуже знервовано на це відреагувала і сказала: „Усе, я більше з вами спілкуватися не буду, ви роздуваєте скандал з нещасного випадку“. Я їй відповіла, що будемо з’ясовувати, нещасний це випадок чи ні, але дитина потребує допомоги зараз, а не колись чи потім», — розповідає Анастасія.

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Жінка додає, що стан хлопчика справді був тяжким: до швидкої його виносили зі школи на ношах, а знеболювальне дали вже у лікарні.

«Своя поліція» та закриті у вчительській свідки

«Я запитала в сина: „Тимурчику, у тебе хтось цікавився, що з тобою сталося, коли прибігли директорка, класна керівниця, завуч?“ Він відповів, що ні. Уявляєте, ніхто не поцікавився, що сталося з дитиною, хто його образив — взагалі нічого. Вони зібрали в коридорі дітей, ймовірно свідків події в туалеті та причетних. Мій чоловік хотів послухати, що кажуть діти, бо спочатку не могли зрозуміти, що там сталося. Директорка ліцею заборонила чоловіку навіть просто послухати дітей, забрала їх до вчительської і там закрила», — каже мати.

За словами жінки, коли батько Тимура запитав, де поліція та чи викликали її на місце, директорка відповіла, що в них «своя поліція».

«Прийшла шкільна поліцейська, на жаль, без бодікамери. Вона пояснила, що камера у неї розряджена. Тобто вона не може нормально виконувати свої обов’язки. Чоловік викликав на місце слідчо-оперативну групу. Це ще більше розізлило директорку ліцею. Але поліцейські розпочали роботу на місці й брати свідчення», — пригадує Анастасія.

Перелом хребта і тривале відновлення

У Тимура діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та перелом хребта — пошкоджені три хребці.

«Син лежав у лікарні, але зараз головне лікування — це два-три місяці лежання в жорсткому корсеті та прийом знеболювального. Ми лежали в укритті дитячої лікарні, умови там не з найкращих і до того ж потрібні місця іншим дітям під час тривог. Тому забрали сина додому, але перебуваємо під постійним наглядом травматолога, нейрохірурга та сімейного лікаря. Вони приїжджають до нас та оглядають дитину. Тимур зараз на знеболювальних та снодійних, бо не може спати. Для нього це важка травма — як фізична, так і психологічна. Йому дуже тяжко», — говорить мама хлопчика.

Витяг з медичної картки Тимура

Візит і погрози в укритті лікарні

За словами Анастасії, найважчим для родини стало те, що відбувалося згодом. Протягом трьох днів після інциденту в шкільному туалеті батьки чекали бодай на вибачення з боку батьків інших дітей і елементарного співчуття від адміністрації школи.

«Я чудово розумію, що таке діти. І мій теж не святий, може щось утнути, хоча я дуже сподіваюся, що такого ніколи не буде. Бо я б узяла свою дитину за руку, привела б туди й сказала: „Дивись, це наслідки твоїх дій, проси вибачення“. І сама б просила у батьків вибачення та намагалася б їх чимось підтримати й допомогти, щоб поставити дитину на ноги. Але ж ні: коли ми були в лікарні, під вечір прийшов незнайомий мені чоловік. Він запитав, чи ми „побиті“. Я відповіла „так“, але перепитала, хто він такий. Чоловік сказав, що він батько дітей, яких я звинувачую в тому, що сталося. Я його перебила, бо я ще нікого не звинувачую — не знаю, які саме діти брали участь у цьому, і тим більше не знаю, чий він батько. Натомість чоловік почав шарпати Тимура за ноги, мовляв, „давай, вставай“. А мені у грубій формі погрожував та радив забрати заяву. Він пішов з укриття лікарні після того, як я пригрозила викликати поліцію», — розповідає мама.

Розголос у Мережі та звинувачення на шкільних зборах

Вона також зазначає, що за три дні ніхто з адміністрації ліцею — ні директорка, ні завуч — не поцікавився станом постраждалого учня.

«Виявилося, що їм просто байдуже, як почувається Тимур. Тому ми вирішили надати цій історії розголосу. Чоловік написав перший допис у Мережі. Нас почали підтримувати люди. Чоловік звернувся до міського департаменту освіти і запитав, чи відомо їм про такий випадок у вінницькому ліцеї №34. Там відповіли, що щойно прочитали про це в Мережі — тобто їм нічого не було відомо — і зараз займуться цим питанням. Уявляєте? Через годину нам зателефонувала класна керівниця і запросила на збори, мовляв, у навчальному закладі створена комісія і нас запрошують, а також будуть батьки інших дітей», — продовжує Анастасія.

Родина сподівалася на конструктивну розмову, але, за словами матері, зустріч обернулася протистоянням.

«На нас там просто вилили, пробачте, купу бруду. Найбільше їх дратував пост чоловіка в Мережі. Нам сказали, що наша дитина сама винна — що була в кабінці, що так відреагувала на дії однолітків. І взагалі, чого він пішов у той туалет. Усе вивернули так, ніби Тимур сам у всьому винен: що прийшов до школи, що зайшов до туалету, що сам упав, бо за щось перечепився. При цьому ніхто з батьків або адміністрації навчального закладу не поцікавився самопочуттям Тимура, його станом на той момент. Це було дуже жорстко і неприємно. Ми просилися відпустити нас, бо дитина у лікарні з бабусею і потребує нас, але нас ніхто не слухав — почався просто булінг проти нас. Батько хлопця, який приходив до лікарні, кричав найбільше, махав руками і провокував конфлікт. Ми просто встали і пішли звідти», — розповідає Анастасія Сторчак.

Збір підписів і виклик двох екіпажів поліції під школу

Окрім Тимура, в цьому ж ліцеї у першому класі навчається його сестра. Родину обурила пропозиція змінити навчальний заклад.

«Більше того, у школі вирішили зібрати збори батьків на підтримку адміністрації навчального закладу — про це нам повідомили інші батьки. Уявляєте, до чого дійшло? Я ж у свою чергу вирішила зібрати підписи батьків, які підтримують нас, і таких дуже багато. Ми хочемо направити колективне звернення до Міністерства освіти, щоб фахівці розглянули стан туалетів у ліцеї, а також пояснили алгоритм дій адміністрації: чому її представники не викликають швидку дітям або забороняють батькам це зробити. Я збирала підписи під школою, і виявилося, що побачивши мене, з школи викликали поліцію — нібито я готую мітинг чи теракт. На місце приїхали аж два екіпажі поліції. Я показала поліцейським підписи і пояснила, що просто спілкуюсь із батьками. Вони, дізнавшись, що я мама постраждалого хлопчика, сфотографували підписи, побажали моїй дитині швидкого одужання і справедливості. Я чесно не знаю, що саме хотіла цим довести директорка, але адміністрація школи викликала два екіпажі поліції. Навіщо?» — дивується Анастасія.

Позиція директорки ліцею та видалення з батьківського чату

ТСН.ua зателефонував Оксані Войтко, директорці комунального закладу «Вінницький ліцей №34», щоб почути її позицію щодо інциденту, зокрема чому сталася сутичка між дітьми, хто саме травмував хлопчика та чому до школи не викликали швидку.

У розмові з журналістом директорка заявила, що не хоче спілкуватися на цю тему телефоном, оскільки не бачить, із ким говорить, і може відповісти на запитання лише після отримання інформаційного запиту і встановлений законом термін. Редакція ТСН.ua надіслала такий запит і готова оприлюднити позицію керівниці закладу.

Водночас Анастасія Сторчак зазначає, що після нового оголошення про збори в школі її родину видалили з батьківського чату.

«Тим часом у школі знову оголосили збори, щоб обговорити питання безпечного перебування дітей. Цього разу я не хотіла, щоб нас знову поливали брудом, і попросила в Мережі батьків, які на моєму боці, прийти і підтримати мене. Бо вважаю, що вже досить слухати лише одну сторону, мені теж потрібна підтримка. Бо моя дитина — це не зло! У нас багато проблем зі шкільними туалетами, булінгом та бездіяльністю, коли дітей просто тероризують, а керівник адміністрації заплющує очі на це. Після цього нас із чоловіком просто видалили з батьківського чату. А одна з мам повідомила, що засідання не буде, бо інформацію засвітили в інтернеті. Чи будуть ці збори, ми не знаємо — можливо, так зробили навмисне, щоб ми не прийшли. Але ми під’їдемо, як і багато батьків, які нас підтримують. Не може так бути, щоб дітей кривдили у школі і ніхто їх не захищав», — каже Анастасія.

Чому родина відмовляється переводити дітей до іншої школи

За словами мами, її доньці дуже подобається перша вчителька, тож родина не вважає справедливим переводити дітей до іншого навчального закладу.

«Доньці дуже подобається ходити на заняття саме до цієї вчительки, і вона ставиться до неї з великою повагою. Для мене це важливо. То чому я зараз маю вести її в новий колектив? Ми що, якісь ізгої? А як пройде період адаптації? Це для дітей завжди дуже складно. А тим більше для Тимура, коли він видужає. Чому мої діти мають шукати нову школу, а не ті діти, які його побили? Хіба це справедливо — залишати їх у школі в комфортному середовищі, щоб під прикриттям директорки і далі чинили таке? Зараз цим дітям по 10 років, а що буде далі, якщо вже зараз вони собі таке дозволяють?» — обурюється жінка.

Що кажуть освітня омбудсменка та поліція

ТСН.ua звернувся до служби освітньої омбудсменки Надії Лещик із запитанням, чи справді вона рекомендує перевести дітей до іншої школи.

«Це була одна з пропозицій і готовність допомогти батькам обрати заклад. Наразі ситуація далі вивчається і перебуває на контролі, зокрема тому заплановане повторне спілкування з батьками», — пояснили в пресслужбі освітнього омбудсмена.

У поліції Вінниці ТСН.ua повідомили, що досудове розслідування триває.

«Слідчим необхідно дочекатися, поки постраждалий хлопчик завершить лікування, для того щоб отримати тимчасовий доступ до медичної документації та видати йому направлення для проходження судово-медичної експертизи. Коли у них буде висновок експерта на руках, розпочнуться наступні процесуальні дії», — зазначили в поліції Вінниці.

Правоохоронці додали, що наразі проводять процесуальні дії з дітьми, які можуть бути причетні до ситуації в ліцеї, а також обов’язково — з їхніми батьками.

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