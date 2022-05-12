Переломний момент війни: пацюки з корабля Путіна почнуть бігти вже дуже скоро

За словами Джо Байдена, Путін не має виходу з війни проти України. "І я намагаюся зрозуміти, що нам із цим робити", - заявив президент США.

За словами директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, Росія здатна воювати 6-12 місяців, якщо тиск західних країн не збільшуватиметься. Ба більше, як сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане, Путін не відмовився від своїх початкових планів захопити Київ і встановити там свій маріонетковий уряд.

Високопосадовець Альянсу каже, що його оцінки збігаються із заявами голови Національної розвідки США Авріл Хейнс. А вона, нагадаємо, після 9 травня сказала, що Путін не відмовився від ідеї повної мобілізації в Росії, а значить офіційного оголошення війни Україні, готуючись до затяжної війни.

Україні від цієї інформації не легше. Ми не можемо воювати вічно, поки на Заході повторюють, що не хочуть допустити прямого військового зіткнення НАТО з Росією. Напевно саме тому поспіхом приймають до лав Альянсу Швецію та Фінляндію, а Україні навіть не кажуть, коли можуть дати ПДЧ. Так, російські війська пішли з-під Києва та північних регіонів України. Проте росіяни продовжують обстрілювати наші населені пункти в Чернігівській області біля кордону з РФ.

Британська розвідка рапортує: Росія виводить свої військові підрозділи з Харківської області після значних втрат. А річка Сіверський Донець, яку росіяни намагаються безуспішно форсувати, вже стала другою Чорнобаївкою. Проте виводить Росія свої війська в район міста Бєлгород для відновлення боєздатності, щоб завдати ще одного удару.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. Із заступником директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайлом Самусем поговорили, що робитиме Путін після 9 травня, і чому війна між ФСБ та Міноборони РФ може зіграти нам на руку.

Сакральні дати

Весь світ, особливо британська та американська розвідки, очікували, що Путін продовжить підвищувати ставки. Тому на 9 травня він мав офіційно оголосити Україні війну, запустивши маховик загальної мобілізації в Росії.

Проте цього не сталося. Парад на Червоній площі минув досить кволо і без пафосу. Навіть проліт авіації відмінили, посилаючись на погану погоду, хоча було сонячно. Тепер всі гадають, яка ж наступна сакральна дата? Який новий дедлайн Путін встановив для своєї армії?

У коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов говорив, що це може бути День Росії 12 червня. З іншого боку, якщо Путін дійсно вирішив продовжувати виснажливу війну, поставивши за мету ще й ослабити Україну економічно, відрізаючи від Чорного моря, тоді, можливо, він і не прив’язуватиметься до сакральних дат.

Михайло Самусь каже, що це насправді не ми чи Захід прив’язується до дат, а Путін, бо він не військовий, а кдб-шник, і дійсно має велику тягу до символізму.

"Тому 9 травня – це сакральна для росіян дата. Вони хотіли мати якусь перемогу – це однозначно. Після краху на півночі України, генерали пообіцяли Путіну до 9 травня вийти у всякому разі на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саме тому було таке напруження до 9 травня. Але у них знову повний крах і провал. Нічого не досягнули. Вони і Маріуполь не взяли. Це для Путіна реальна проблема", - пояснює експерт.

Ще до 9 травня Михайло Самусь прогнозував, що Путін не буде офіційно оголошувати війну Україні та загальну мобілізацію в Росії, бо це грає проти нього. А далі, за словами експерта, починається дуже цікавий період.

Зараз росіяни дійсно вже не будуть прив’язуватися до якихось дат. Натомість наростатиме напруження всередині еліти та керівництва РФ по лініях Путін-ФСБ-армія-Кадиров.

"Кожен переводитиме стрілки на іншого, бо за всі ці провали рано чи пізно треба буде призначити винних. Великого розбору польотів поки що не було. Генерали постійно намагаються довести, що це ФСБ їх обдурило, що надало неправильну інформацію і полягло стільки людей. ФСБ каже, що у них все було схвачено, а винні насправді військові, які показали повний провал і нездатність воювати", - вважає Михайло Самусь.

Переломний момент

Так, за словами експерта, Росія може воювати дуже довго. Але, якщо ми будемо дозволяти їй це робити. Все залежатиме не від часу, а енергії та ресурсів з українського боку. Якщо українська сторона зможе ефективно проводити контрнаступальні операції і руйнувати боєздатні російські підрозділи, частини та з’єднання, у росіян будуть просто закінчуватися запаси боєздатної техніки, вони втрачатимуть сили і відходитимуть.

Михайло Самусь підкреслює, що переломний момент війни вже минув – це 9 травня. У росіян була мотивація встигнути зробити хоч щось до цієї дати. Зараз ця мотивація тримається на генералах, від яких Путін вимагатиме все більше і більше. Але умови війни для російської армії дедалі погіршуватимуться, бо Україна буде поступово переоснащуватися на західну зброю.

"Тому, так, війна може тривати максимально довго. Але якщо війна буде такої інтенсивності, як зараз, думаю, вона може закінчитися набагато раніше. Цей прихований набір військових в РФ (саме набір, а не мобілізація) фактично означатиме, що за місяць у них вже будуть абсолютно небоєздатні підрозділи зі старою технікою, яка буде швидко розбиватися сучасною західною зброєю", - каже експерт.

За його прогнозами, росіяни продовжуватимуть намагатися йти тим же курсом. Проте велика "Курська битва" у них вже не виходить. Тому вони намагаються хоча б Сєверодонецький та Лисичанський райони взяти під контроль, щоб заявити про взяття всієї Луганської області.

"Але завзяття буде все менше, офіцери намагатимуться вести своїх солдат у бій, морально-психологічний стан буде погіршуватися, а всередині еліти наростатимуть конфлікти, бо всі зрозуміли, що ці обіцянки про 48 годин, потім 9 травня – це все пшик. А після підписання ленд-лізу, війна буде довгою, виснажливою і швидше за все закінчиться повним крахом РФ. Тому я прогнозую, що криси почнуть бігти вже прямо зараз. Трохи інерції після свят ще буде, але потім почнеться дуже помітний процес, коли пацюки почнуть гризтися, а дехто дуже швидко тікати", - говорить Михайло Самусь.

Битва за Донбас

Від першочергово заявлених планів про "захист жителів Донбасу", а це захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах, Путін не відмовляється. Ба більше, готується до їхньої анексії, тобто входження до складу РФ, разом із Херсонською та частиною Запорізької областей.

Проте політичні плани Кремля розходяться із реальними "досягненнями" їхньої армії на полі бою. За словами Михайла Самуся, росіяни зараз зосередяться на Сєверодонецьку та Лисичанську, бо по іншим напрямкам у них повний крах. На запорізькому, херсонському та миколаївському напрямках успіхів у них немає.

"Єдине у них – це додушити Маріуполь і спробувати взяти в кільце Сєверодонецьк-Лисичанськ. Тоді можна буде сказати, що "ЛНР" "деокуповано", а "ДНР" – вже зовсім скоро. Їм треба демонстрація якогось прогресу. Але я впевнений, що нічого у них не вийде. Думаю, найближчим часом Україна нарощуватиме контрнаступальні дії, особливо біля Харкова. Росіяни почнуть сипатися і не виключаю, що десь трохи більше ніж за тиждень посиплеться ізюмське угруповання, яке почне швиденько звідти тікати. Бо у них може вийти так, що українські війська зайдуть їм в тил і переріжуть комунікації" – каже Михайло Самусь.

Експерт підсумовує, що зараз ситуація буде ламатися. Спочатку начебто непомітно, але будуть наростати зусилля української армії і в районі Гуляйполя, і Херсона, і Харкова та Ізюма.