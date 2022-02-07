Перемир'я з "ковідом": в Ізраїлі не вимагатимуть паспорти вакцинації, а в Швеції стануть необов’язковими маски

Франція послабить карантинні обмеження за тиждень

У світі продовжують послаблювати карантинні обмеження.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В Ізраїлі більше не вимагатимуть паспорти вакцинації у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах та готелях. Також скасовують обмеження щодо кількості людей у закритих приміщеннях.

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Від середи "ковідні" сертифікати не вимагатимуть і в ресторанах та розважальних закладах Чехії. А в Швеції стануть необов’язковими маски у транспорті, працівники зможуть повернутися з дистанційки в офіси, а студенти - до аудиторій.

Франція послабить карантинні обмеження за тиждень - відвідувачів почнуть приймати нічні клуби та концертні залі.

У світі послаблюють карантинні обмеження

Базиліку Саграда Фамілія в іспанській Барселоні відкрили для туристів після тривалих коронавірусних обмежень. Неабиякий ажіотаж, навколо нової вежі Діви Марії, її будівництво завершили минулого місяця. До реконструкції її могли побачити 45 років тому. Та більшість залів через будівельні роботи і досі лишаються зачиненими. До пандемії район довкола храму відвідували більше 4 мільйонів людей на рік. Місцева влада дуже чекає на наплив туристів і сподівається вийти хоча б на половину від показників минулих років. «Пандемія зупинила усе. У нас майже рік не було відвідувачів, тож у нас було дуже мало коштів для продовження будівництва. Але Саграда Фамілія продовжує рухатися вперед», - каже головний архітектор Саграда Фамілія Хорді Фаулі.

Натомість в Австрії вже цього тижня всім нещепленим загрожує штраф. У країні набуває чинності закон про обов'язкову вакцинацію громадян віком від вісімнадцяти років, у яких немає медичних протипоказань, і які не хворіли на коронавірус протягом останніх пів року.

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