Перемога буде за нами: Данілов розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити Херсонщину

Проте поки зарано говорити, через скільки часу українським захисникам вдасться звільнити Херсонщину.

Про це 27 липня в етері телемарафону на 1+1 сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я можу сказати, що останній місяць активізувалась ситуація на фронті. Це не такі темпи, які були в квітні-травні. Зараз зовсім інша робота. Ми сьогодні отримуємо від партнерів те (зброю - ред.), що нам було потрібно березні-травні. Я вдячний нашим партнерам, бо те, що ми сьогодні отримуємо, це - величезна допомога. І те, як наші військові освоїли зброю, можна було дивитись по славнозвісному мосту, який на жаль, тільки зараз знищили наші військові. А я б дуже хотів, щоб він був знищений 25-26 лютого, але це вже історія. Щодо термінів, я дуже обережний, бо це - війна. І ворог почав стягувати війська до Херсонської області. Наші військові робитимуть все можливе, щоб у ці терміни, про які говорить президент (3-6 тижнів - ред.), вони вклались. Але я хочу сказати, що перемога буде за нами: тиждень раніше чи тиждень пізніше", - сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Київ повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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