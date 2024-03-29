Перемога чи поразка України: які майбутні сценарії війни розглядають західні ЗМІ

На Україну чекає "критична фаза" у війні до вересня, якщо Захід оперативно не передасть більше зброї.

Війна в Україні не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року. Водночас є великий ризик втрати Україною територій та просування окупантів углиб країни. Є навіть версія, що в липні російські війська можуть знову опинитися під Києвом. Щоб цього не сталося, потрібно більше західної допомоги, і негайно.

Які сценарії війни в Україні, перемогу чи поразку розглядають західні ЗМІ – читайте на ТСН.ua.

Вікно можливостей для Росії та найнебезпечніший період для України: Politico

Видання Politico опублікувало статтю, автори якої висловлюють думку, що Україна наближається до найнебезпечнішого періоду у війні відтоді, як вперше вразила світ героїчною обороною Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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"Виникає питання: чи перебуває країна під загрозою втратити себе", – розмірковують автори матеріалу.

У публікації звертається увага на західну військову допомогу для України. Хоча зброя надходила у величезних кількостях, це ніколи не було достатньо швидко і часто супроводжувалося "заламуванням рук" як з боку лідерів США, так і Європи. Вони боялися ескалації з боку РФ та були налякані її ядерними погрозами. Як регулярно наголошують українці, зброї, яка надійшла, вистачає, щоб країна витримала, але її далеко не достатньо, щоб виграти війну.

Проблема з браком військової допомоги

А ще є пакет допомоги від президента США Джо Байдена на 60 млрд дол., який залишається заблокованим у Конгресі. Українські чиновники та законодавці сподіваються, що США не залишать державу в біді. Так, очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що в перші місяці війни партнери України "показали, що в стані шоку вони здатні ухвалювати карколомні рішення". Але потім для них ситуація нормалізувалася і "ви почали бачити, як вони повертаються до звичного способу ведення політики".

Politico ставить запитання: а що буде, якщо у США так і не ухвалять допомогу Україні на 60 млрд дол. Народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе відповіла лаконічно – "страшно".

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Європа водночас намагається допомогти Україні компенсувати колосальну нестачу артснарядів. Але, зауважують автори статті, ЄС раніше давав обіцинку і не виконав її вчасно.

Звільнення Залужного та інші помилки

Як йдеться у публікації, багато хто в Україні, включно з військовослужбовцями на фронті, вважають помилкою звільнення президентом Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ.

Серед інших помилок влади Politico називає повільний початок будівництва оборонних укріплень перед очікуваним навесні або влітку російським наступом. Ще одна проблема – нездатність вийти з глухого кута, пов’язаного з мобілізацією, та перейти до великого призову до армії.

"Україні відчайдушно не вистачає не лише боєприпасів та зброї – сплеск патріотичного запалу, коли пункти вербування були переповнені добровольцями, зменшився, оскільки війна триває вже третій рік. Зараз Україна намагається призвати людей на поле бою, яке пожирає її солдатів", – йдеться у статті.

Валерій Залужний і мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

"Годинник цокає"

Там зазначається, що законопроєкт про мобілізацію вже місяці є застряглим у Раді, "оскільки Зеленський, парламент і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи, що Путін, як повідомляється, планує мобілізувати набагато більше після свого фіктивного переобрання, годинник цокає".

За оцінками польського військового експерта, директора Rochan Consulting Конрада Музики, зараз для Росії з'явилося вікно можливостей, оскільки "нестача живої сили та артилерійських боєприпасів не дозволять українцям проводити ефективні оборонні операції".

"Критична фаза" війни та "замороження" бойових дій: Die Welt

Німецька газета Die Welt описала декілька ймовірних версій розвитку подій у війні. У статті припускається, що війна навряд чи триватиме ще кілька років, натомість вона може бути заморожена.

Die Welt наводить такі подальші сценарії перебігу війни:

Бойові дії, ймовірно, будуть "заморожені".

Без паузи згодом ні Росія, ні Україна не матимуть переваги на полі бою.

Україна не має жодної перспективи повернути собі окуповані території 2024 року .

. Очікуються нові наступи РФ та втрата українських територій.

Російські війська спробують прорвати першу лінію оборони ЗСУ. Зараз є великий ризик просування ворога вглиб України (аж до Дніпра).

(аж до Дніпра). На Україну чекає "критична фаза" у війні до вересня, якщо Захід оперативно не передасть більше зброї.

Захід повністю недооцінив військові можливості РФ: в агресорки достатньо ресурсів і глобальної підтримки для продовження війни.

В публікації наголошується, що слабка підтримка України з боку Заходу та її оборонна позиція відіграватимуть ключову роль у розвитку війни. Якщо війну не буде "заморожено", то згодом на полі бою жодна зі сторін не матиме переваг.

До слова, нещодавно за "заморожування" війни в Україні висловився лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх. Зауважимо, що уряд ФРН має протилежну позицію. За словами політика, в будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню. На його заяву відреагувала, зокрема, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка зазначила, що "будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, повинен звернутися до історії". Розкритикував заяву Мютценіха і посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

Щодо позиції самого канцлера Німеччини Олафа Шольца, то вона звучить так:

"Дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська".

Україна почне втрачати території: все вирішиться протягом 5-8 місяців – The Economist

"Глухий кут" на фронті вже не здається таким поганим сценарієм, пише видання The Economist. Війна навряд чи триватиме ще кілька років, натомість може бути призупинена вже 2024 року. У статті йдеться, що ЗСУ вкрай бракує бійців і боєприпасів. Наразі ситуація не така критична, і захисники України стримують ворожу навалу, але якщо тенденція збережеться, держава почне втрачати території. Все вирішиться протягом 5-8 місяців.

У публікації також описується, що від моменту захоплення Авдіївки в лютому окупанти посилено тиснуть на схід України та намагаються просунутись якомога далі на захід від міста, щоб перешкодити ЗСУ сформувати там міцніші оборонні лінії. Поки що росіяни пройшли лише 7-10 км, але масштабніший наступ очікується влітку.

"Наступні 5-6 місяців можуть бути критичними", – дав оцінку Конрад Музика, аналітик компанії Rochan Consulting та автор сайту Ukraine Conflict Monitor.

А за словами Майкла Кофмана з Фонду Карнегі за міжнародний мир, пріоритетами для України є "жива сила, укріплення та боєприпаси".

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Вихід з патової ситуації єдиний – збільшення західної допомоги, і негайно

"Росія може випускати не менш ніж п'ять артилерійських снарядів, а Україна – лише один за однаковий проміжок часу. Хоча законопроєкт про підтримку України у США все ще є "заручником" передвиборчої гонки, Європа з запізненням перебирає на себе цей виклик. Тоді як Росія зараз виготовляє близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік і отримує додаткові від Північної Кореї та Ірану, Європа планує виготовляти лише 1,4 мільйона снарядів на рік до кінця 2024 року і наростити цю кількість до двох мільйонів наприкінці наступного року", – пише The Economist.

Україні вже бракує як засобів ППО, так і ракет до них. Не кажучи вже про ракети Taurus, які німці ніяк не хочуть передавати, щоб, не дай Боже, не "загострити” ситуацію.

Яка зброя потрібна для переламу перебігу війни та перемоги над РФ: The Telegraph

У публікації видання The Telegraph зазначається, що значно більша матеріальна підтримка з боку Заходу допоможе Україні досягти прогресу у звільненні території. Так, усього три види зброї здатні переламати перебіг війни.

Насамперед ЗСУ потрібні артснаряди. Але ситуація зараз така, що через заблоковану в Конгресі США допомогу для України та подальше скорочення кількості боєприпасів зменшився щоденний запас снарядів для українців на дві третини.

Друга найбільша потреба України – батареї ППО Patriot і ракети до них.

"Подвоєння або потроєння кількості Patriot може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також зменшити кількість масштабних і кривавих ракетних ударів Росії по українських містах", – зазначають журналісти.

Третій вид озброєння, якого потребує Україна, – бронетехніка. В публікації зазначається, що американські Bradley та Abrams є одними з найкращих бронемашин у світі. В контратаках проти штурмових груп ворога на захід від Авдіївки за допомогою цієї техніки вдалося сповільнити зимовий наступ Росії.

Patriot / Фото: Associated Press

В липні 2024 року війська РФ можуть знову стояти під Києвом: The Times

Колумніст Ієн Мартін у матеріалі для видання The Times заявив про загрозу, що в липні 2024 року російські війська знову можуть опинитися під Києвом. А президент Володимир Зеленський у такому разі знову звернеться до країн Заходу з проханням не вивозити його, а надати необхідні боєприпаси для протистояння ворогові.

Автор статті зазначив, що всупереч поширеній думці, що війна в Україні – це вічний "заморожений конфлікт", на фронті триває гостре протистояння і існує реальний ризик, що ЗСУ будуть відкинуті.

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В публікації зазначається, що в разі поразки України наступною ціллю президента РФ Володимира Путіна можуть стати країни Європи. Тамтешні уряди, які найбільше підтримують Україну, стурбовані можливістю найгірших сценаріїв.

"Президент Макрон чітко відчув небезпеку і намагається скерувати Захід до більш силового підходу, підвищуючи можливість введення наземних військ. Інші країни, наприклад, Німеччина, рішуче це заперечують. Коли нарешті буде зрозуміло, що мир для європейського населення гарантується лише силою? Коли Україна впаде і Путін перейде до погроз країнам Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції чи Норвегії? Ніхто, хто є прихильником українського самовизначення проти російського варварства, не хоче, щоб цей жахливий сценарій здійснився. Але ставки дуже високі. Ми повинні усвідомлювати жахливу ціну поразки", – наголосив автор статті.

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