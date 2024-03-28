Перемога Трампа на виборах у США може стати драмою для безпеки ЄС — європарламентарка

Президентські вибори у США викликають занепокоєння не лише серед американців, але й серед європейських політиків.

Обрання Трампа президентом США може стати серйозним викликом для європейської безпеки. Саме тому в ЄС тривають дискусії про посилення власних оборонних спроможностей, зокрема, про запровадження посади єврокомісара з питань оборони.

Про це розповіла Ружа Тун унд Гогенштайн, депутатка Європарламенту від Польщі, відповідаючи на питання ТСН.ua в рамках візиту представників політичної групи Renew Europe Європарламенту до Києва.

"Це (обрання президентом США Трампа - ред.) може бути драмою для європейської безпеки, якщо Трамп буде обраний. Тому з повною (можливо не з повною, а має бути більше), але рішучістю ми готуємося до цієї можливої нової політики в США", - сказала вона.

За словами європарламентарки, у ЄС почали виробляти більше озброєння, готувати збройні сили, а також змінювати європейську політику.

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"Вже триває дискусія про (запровадження нової посади в Єврокомісії – ред.) єврокомісара з питань оборони. Зараз дійсно змінюються дебати в ЄС. Я дуже вибачаюся, що це займає так багато часу. Але треба розуміти, що зміна способу мислення – це найдовше. Ця організація (ЄС – ред.) для миру. Деякі країни дуже далекі від того, що відбувається в Східній Європі. І зміна їхнього менталітету потребує певного часу. Але це відбувається", - сказала Ружа Тун унд Гогенштайн.

Депутатка Європарламенту також висловила занепокоєння, що за президентства Трампа США можуть стати ще більш ізольованими на міжнародній арені, як це вже було під час його попереднього терміну.

"Я також хочу нагадати, що демократичні інституції у США настільки вкорінені, що тотального колапсу зовнішньої політики (Америки – ред.) не буде. Тому я не думаю, що це станеться. І, можливо, до того часу ми переможемо. Але це (президентство Трампа – ред.) може змінити все дуже сильно, і ми маємо бути готовими до цього", - зауважила Ружа Тун унд Гогенштайн.

Нагадаємо, за даними опитувань, президент США Джо Байден отримав перевагу над республіканцем Дональдом Трампом в шести із семи ключових штатів.

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