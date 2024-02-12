Перемога України у війні 2024 року: відомий військовий оцінив, чи можливо це

За його словами, українцям потрібно готуватися до затяжної та важкої війни.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний “Філя” відповів, чи можлива перемога України у війні з Росією 2024 року.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній військовий сказав, що, на його думку, наша перемога можлива у найближчі роки.

За його словами, українцям потрібно готуватися до затяжної та важкої війни.

“І ми маємо розуміти, що Путін і Росія розраховують на наше виснаження, на виснаження наших партнерів. Постійний цей наратив, що ось-ось, їх вже майже перестають підтримувати, їм вже майже не дають нічого, в них майже там нічого немає. Тобто вони реально готують людей, що вони воюють на виснаження, і вони реально це роблять. І знову повторюсь: маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Якщо чисто по ресурсу людському, фінансовому і так далі, в них він набагато більший”, — розповів Сергій Філімонов.

Він каже, що росіянам вигідніша війна в довгу.

“Для них дуже важливо мати умовно якийсь мир з нами або перемир'я зараз. Для того, щоб підготуватися, виправити помилки, підготувати особовий склад, озброїтись і напасти з новими силами”, — каже військовий.

За його словами, нас ні в якому разі не влаштовує мир чи перемир'я.

“Той, хто каже про мир, про зупинку війни, зупинку бойових дій — це зрадники. Я кажу відразу, бо в нас одна дорога — це вбивати їх. І нам треба вбивати їх хоча б десять тисяч на місяць. Якщо менше, то будуть проблеми. Звідки така цифра? Коли ми вбиваємо підготовлених бійців і мотивованих, вони змушені відправляти на фронт непідготовлених. І це впливає і на деморалізацію, і на багато іншого. Тому нам треба їх постійно вбивати. Весь час, що ми їх перестанемо вбивати, поставимо на паузу, вони навчаться, перегрупуються, озброються, полагодяться, відпочинуть і почнуться по-новому”, — розповів Сергій Філімонов.

Сергій Філімонов і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Військовий вказав на важливий момент: нападає Росія, а не Україні. А відпочити — це нормально, перед тим, як нападати далі.

“А якщо, скажімо, все, війна закінчилася. Люди скажуть, навіщо мобілізуватись? Там же війна вже закінчилася, бо вона позиційна, взагалі не цікава, по три постріли. Як це було з мінськими домовленостями. Люди починають розслаблятись, розбігатись, а в нас справді люди втомлені. Для нас це негатив. Нам потрібні бойові дії, щоб нам допомагали партнери”, — каже Сергій Філімонов.

За його словами, нам вигідно лише, щоб Росія покинула нашу територію, але цього не станеться.

“Якщо Росія не буде наступати, то наступати доведеться нам. Якщо Росія буде наступати, то, я вважаю, нам буде ефективніше тримати активну оборону і знищити якомога більше росіян, а потім знову ж таки наступати”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Чому перемир’я — це зрада? Нам вигідніше в обороні нищити якомога більше росіян: комбат "Філя"

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