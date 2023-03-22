Перемога України вже скоро: відома тарологиня назвала точний місяць та подію, яка означатиме закінчення війни

Активні бойові дії мають завершитися в першій половині цього року, вважає Хомутовська.
Відома тарологиня Людмила Хомутовська передбачає, що перемога України уже близько - кінець весни. Це станеться після великого контрнаступу Сил оборони.
Такий прогноз Хомутовська в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.
"Підписання усіх угод буде після військової розв'язки - величезного наступу. Відразу скажу, що як і дивилася раніше, то війна може закінчиться наприкінці весни. В нас активні дії мають завершитися саме в першій половині цього року, а от підписання буде восени", - розповіла вона.
Нагадаємо, за прогнозом астролога Володимира Бадіяна, кінець березня та початок квітня стануть вирішальним часом у війні. Після цього можуть початися переговори.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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