"Перемоги уже не буде": боєць "Азову" відверто розповів про закінчення війни

Військовий наголосив, що коли закінчиться війна він згадає про загиблих побратимів.

21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний"Джеб" відверто розповів, як він бачить закінчення війни. Він наголосив, що загинуло багато українців, а тому "перемоги не буде".

Про це він сказав в інтерв'ю TSN.ua.

Військовий наголосив, що через велику кількість загиблих, він не святкуватиме перемогу.

"Я реаліст. Це дуже складно. Перемоги уже не буде, надто багато людей загинуло. Для мене це не буде радісний день. Я згадаю хлопців, поїду до них на кладовище. Прямо конкретно перемоги не буде, війна залишиться у голові", - сказав "Джеб".

Нагадаємо, 21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний "Джеб" розкритикував мобілізацію та ухилянтів.

Також "Джеб" розповів, чому росіянам вдалось просунутись на фронті.

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