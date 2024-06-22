Перемовин не буде: відомий волонтер Сініцін "розгромив" "мирні" ініціативи Росії

Військовослужбовець, аеророзвідник, громадський діяч Роман Сініцин не вірить у можливість мирних перемовин між Україною та Росією найближчим часом.

Таку думку він висловив в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Це може бути якісь тактичні окозамилювання насправді з їх боку, для того, щоб ми підрозслабилися. Але мені взагалі важко прогнозувати, навіть допустити, що в найближчі півроку будуть якісь перемовини, і вони якось успішно там чимось будуть закріплені розведенням, припинять стріляти.

Ну, я в це не вірю”, — розповів військовий.

За словами Романа Сініцина, війна навпаки йде по наростаючій, інтенсивність боїв на окремих ділянках фронту зростає.

“І використання засобів, західних зразків, ми ж постійно щось отримуємо нове. І пам'ятаю, що два роки тому ніхто не міг мріяти про танки, про якісь безпілотні великі комплекси, про “Бредлі” ті самі. Зараз уже мова про F-16, ще про якісь історії. І ці F-16 ми отримаємо, очевидно, дуже скоро. І куди? Яке перемир'я?” — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Перемовини - це окозамилювання! Навпаки війна набирає обертів! | Роман Сініцин

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