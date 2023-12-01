Перемовини українських водіїв з польськими страйкарями на кордоні: чи вдалося дійти згоди

Ситуація на українсько-польському кордоні потроху почала стабілізуватися. Що там відбувається станом на вечір 1 грудня, розбирався ТСН.ua.

Вдень у п'ятницю стало відомо, що сотні українських далекобійників, які очікували на перетин українсько-польського кордону, вийшли на акцію протесту у відповідь на страйк поляків і оголосили голодування. Українські водії вимагали, аби польські страйкарі пропускали хоча б 15 українських фур на годину: по 7-8 машин з кожного боку. Деякі українські водії розповідали, що їхній терпець увірвався, бо стоять на кордоні вже 2-3 тижні.

Українські водії вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну у ПП "Краківець-Корчова", оголосили голодування / Фото: скриншот з відео

Але після перемовин з польськими страйкарями за участі консула, водії вантажівок голодування призупинили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Українські водії у Польщі оголосили голодування! Людям уривається терпець".

До чого домовились

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Більше 200 українських водіїв залишаються на польовій дорозі. Як передає "Суспільне", до них приїхав консул з Генерального консульства України у Любліні Василь Йордан. Він запросив двох українських водіїв поїхати разом до польських протестувальників.

Станом на 16:00, протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто в годину, а гуманітарні та військові вантажі, рухатимуться поза чергою.

Відтак українські водії зупиняють голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.

Скільки вантажівок заблоковані у черзі

Станом на ранок 1 грудня, за даними Держприкордонслужби, у черзі у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею через страйк перевізників застрягли близько 2100 вантажівок. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, блокування триває на польських пунктах пропуску – це "Ягодин–Дорогуськ", "Краківець–Корчова", "Рава-Руська–Гребенне" та "Шегині–Медика".

Станом на 15:00 у трьох пунктах пропуску, що межують з Львівщиною, очікували 1750 вантажівок.

"За інформацією, яку надали нам польські колеги, у пункті пропуску "Краківець" очікує 450 вантажівок, У пункті пропуску "Шегині" — 500 та у пункті пропуску "Рава-Руська" найбільша черга, вона складає 800 вантажних засобів", — зазначила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Проїзд порожніх вантажівок прискорять у трьох пунктах пропуску

Профільні міністерства України та Польщі домовилися про заходи для зменшення черг вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на кордоні, які четвертий тиждень поспіль лишаються заблокованими через страйк польських перевізників. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону. У Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера”, - йдеться у повідомленні.

До заходів, які погодили сторони, належить, зокрема, відкриття пункту пропуску “Угринів – Долгобичув” для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску. Крім того, у системі єЧерга будуть створені окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Краківець – Корчова”.

“Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці”, - пояснили у Мінвідновлення.

Крім того, погоджено запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” терміном в один місяць.

Черги на українсько-польському кордоні / Фото: Міністерство інфраструктури України

Водночас, як зауважили у Мінвідновлення, питання скасування чи змін до “транспортного безвізу” Євросоюзу та України на зустрічі не обговорювалося та не було на порядку денному.

Що передувало

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" і "Рава-Руська-Гребенне".

26 листопада стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, 1 грудня о 16:00 до блокування кордону приєднається ще одна країна – Словаччина. Йдеться про блокування через кордон для вантажівок на напрямку "Вишнє Німецьке–Ужгород".

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