Переніс інфаркт у полоні, але навіть не знав про це: військовому після повернення до України пересадили серце

Юрій Микитенчук пройшов через пекло російських тюрем у Горлівці, Торецьку та на далекому Алтаї. Побиття, шокери та пронизливий холод підірвали здоров’я міцного чоловіка — після повернення додому його серце працювало лише на 10%.

Ветеран провів 33 дні на апараті ЕКМО, чекаючи на донорський орган, і отримав його як подарунок на ювілей.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич дізналася, як рішення однієї родини врятувало життя захиснику.

Полон, інфаркт «на ногах» та 10% життя

Юрій потрапив у полон на Донеччині у вересні 2023 року. Дружина Тетяна побачила його на російських кадрах із мішком на голові. Далі були місяці знущань. Найважче було в Горлівці — побиття при «прийомці», удари шокерами та дубинками. На Алтаї до катувань додався постійний голод та холод.

Юрій Микитенчук, ветеран: «Як мені вже тут сказали, я в полоні переніс інфаркт, але навіть не знав про це. Після звільнення я не міг зробити й кількох кроків — задишка була страшна, не міг ні їсти, ні спати. Думав, це просто втома».

Коли Юрій потрапив до Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ, лікарі були приголомшені: орган був настільки виснажений, що єдиним шансом на порятунок була негайна трансплантація.

Серце Юрія зупинилося 4 лютого. Його підключили до апарату ЕКМО — системи, яка фактично замінює роботу серця та легень, насичуючи кров киснем. На цій підтримці він провів 33 дні.

Для активної людини перебування в палаті стало «другим полоном». Зневіра була настільки глибокою, що Юрій просив дружину: «Якщо до дня народження серця не буде — відключайте, не мучте нікого».

Юрій Микитенчук: «Це був страшний депресняк. Я не люблю бути на одному місці, а тут мене ніби прив’язали до ліжка. Але лікарі не здавалися, вони тренували мене щодня, щоб тіло було готове до нової операції».

Чоловік отримав донорське серце

За два тижні до ювілею з’явився донор. Ним став 43-річний чоловік, який помер від інсульту. Його рідні, попри важку втрату, дали згоду на посмертне донорство. Лікарі кажуть: це серце ідеально підійшло Юрію за всіма параметрами.

Тепер у грудях ветерана б’ється нове, здорове серце. Свій 45-й день народження він зустрів уже без апаратів, хоча й у масці.

Нові плани

Замість шоколадного «Празького» дружина спекла дієтичний «Наполеон» — Юрію зараз потрібно суворо стежити за харчуванням. Діти подарували татові музичну колонку, мріючи, як удома він увімкне її на повну гучність.

Юрій Микитенчук: «Я виживав на війні, в полоні, пережив зупинку серця і 33 дні на ЕКМО. Тепер я не маю права на апатію. Значить, я ще маю щось зробити в цьому світі».

Попереду у ветерана довга реабілітація, але вперше за довгий час він разом із сім’єю зміг вийти на прогулянку до справжнього парку. Родина вірить: зовсім скоро такі прогулянки стануть щоденною традицією вже біля їхнього рідного дому на Житомирщині.

