Перепалки під Лаврою не вщухають: поки комісія не може зайти до храмів, з них у пакетах виносять ікони

Шостий день блокування входів до храмів і комісія Міністерства культури знову не потрапила до жодного приміщення та церкви Києво-Печерської лаври. Всупереч закону представники УПЦ МП досі не виїхали звідти. Напередодні біля Києво-Печерської лаври знову були сутички між парафіянами церкви, яку пов’язують із Москвою та небайдужими жителями столиці, які підтримують передачу Лаври у державну власність, йдеться в ТСН.

З гучномовцем, іконами та кадилом священники російської церкви в Україні провели молебень. Агресивно налаштовані віряни уникають камер. Напередодні поліція саме завдяки записаному відео вручила підозру служителю Лаври за перешкоджання роботі телевізійників. Відео штовханини та пошкодження камери оприлюднили і в національній спілці журналістів, засудивши дії священника. 41-річному нападнику тепер світить штраф або арешт до пів року.

Про те, як намісник Лаври закликає до миру, країна почула 1 квітня. Служба безпеки України оприлюднила розмови митрополита річної давнини, де він говорить про херсонців, які на його думку, задоволені окупацією та називає українських тероборонівців виродками. Опитані ТСН ченці, або стверджують, що не чули тих розмов, або не впізнають голос свого намісника. “Не можу стверджувати, що це розмови митрополита Павла. Якщо там голос митрополита, то він має сам відповідати за свої слова”, - заявляє один із служителів церкви.

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Доступ до будівель Лаври досі заблокований, більшість дверей зачинені. Автівки, що виїжджають з Лаври, поліціянти ретельно перевіряють, аби ті не вивозили майно Лаври. “Священники виносили великі пакети квадратні, тобто зрозуміло, що це ікони. Вони вважають, що це їхнє майно”, - заявляють присутні біля святині люди, які прийшли підтримати передачу Лаври у державну власність.

З-поміж людей час від часу виникають словесні перепалки. Парафіяни Лаври проводять молебні, а кияни, які прийшли підтримати позицію держави, виконують гімн України.

Наразі комісія Мінкульту вирішує, як виконати інвентаризацію приміщень Лаври, попри блокування. Слідчі ж столичного управління поліції збирають докази щодо перешкоджання перевірці невідомими у чернечих рясах.

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