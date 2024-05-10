Переполох під Києвом: всі подробиці конфлікту відомого "кримінального авторитета" та поліції

Всі Бровари на вухах! Місцевий спочатку хуліганив у кафе, а потім погрожував вбити поліцейських. На Київщині затримали 50-річного чоловіка за розбій і погрози. Але згодом виявилось, що він “не простий дядя”, якого раніше вже помічали у криміналі: він нібито регулярно вибивав гроші з інших, влаштовував стріляну, а на додачу “вирізнявся розумом і кмітливістю” і після початку повномасштабної війни.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандал у Броварах

Спочатку хуліганив у закладі, а коли приїхали поліцейські, вирішив відбиватися зброєю. Подія сталася у Броварах, що на Київщині. Коли правоохоронці приїхали на виклик, чоловік агресивно поводився, підійшов до них і махав руками біля голови, а коли поліцейський попросив відійти, той провокативно плюнув правоохоронцеві в обличчя. Після цього виникла сутичка — чоловік дістав зброю і почав погрожувати.

З чого все розпочалося?

Журналістам з видання Dетектив.info з власних джерел стало відомо, що візиту поліцейських до розважального закладу передував конфлікт, що трапився у чоловіка з тамтешнім охоронцем.

Подейкують, що нападник, ймовірно, гарно посидівши з товаришами по чарці і не надто переймаючись наслідками, відлупцював бодігарда. Після цього адміністрація закладу і викликала наряд Управління поліції охорони Київщини, але це не розрулило ситуацію. В Нацполіції вже прокоментували інцидент, кажуть ,порушника затримали і нині він під вартою.

“Чоловік, який в Броварах, кидався і погрожував зброєю поліцейським — затриманий і знаходиться за ґратами. Фігурант — раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Наголошуємо, жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним”, — повідомили в Нацполіції.

Ким виявився затриманий?

Зараз у поліції прізвище дебошира не називають. Але згодом з’ясувалося, що затриманий, так би мовити, “не простий”. Це кримінальний авторитет на прізвисько “Віхо” або “Журавель”, за паспортом — Віктор Журавель, який став відомий громадськості після “перестрілки перевізників” у Броварах у 2020 році як один із лідерів ОЗУ, яка цю перестрілку й організувала. Тоді ці розбірки називали “голлівудським бойовиком” чи “поверненням у 90-ті”, хоча тоді серед житлових будинків такого бандити не чудили.

Журавель — організатор стрілянини в Броварах?

Згодом виявилося, що так дві групи “маршрутників” намагалися поділити між собою приміські маршрути, бо після судового скасування низки тендерів, вони все ніяк не могли домовитися, хто ж буде возити людей з Броварів до Києва, і влаштували стрілянину. Під час розбірок поранення отримали троє людей, одна з куль влучила у вікно житлового будинку.

Вже сидів

Крім того, журналісти з’ясували, за що “Віха”, він вже Віктор Журавель, вже сидів у в’язниці. За інформацією Obozrevatel, у 1990-х Журавель отримав 19 років в'язниці знову ж таки за розбій і вийшов на волю в 2010-му році. Та тюремне перевиховання пішло не туди, і після виходу на свободу, за даними видання, він не змінив свій спосіб життя, створив банду з трьох осіб, яка під виглядом колекторів стала вимагати гроші у людей.

“Діяла банда жорстоко — жертв били до напівсмерті. Через деякий час про них знали практично у всіх довколишніх містах. Банду Журавля прозвали "чорними колекторами". Вони стали "працювати" не тільки в Київській області, а й по всій Україні”, — пише видання.

Напади на людей робив регулярно?

У 2012 році їх затримали і Журавель отримав ще 13 років в'язниці. Однак апеляційний суд скасував вирок. Незадовго після цього зловмисник був затриманий знову, тільки вже за іншою справою, проте теж скоро вийшов на свободу. Як пише видання “Взгляд”, 30 липня 2011 року у Броварах Журавель разом із друзями напав на водія автомобіля “Мазда”, який до цього збив мотоцикліста.

Вони знайшли телефон винного у ДТП, назвалися родичами потерпілого та призначили зустріч біля Центральної лікарні у Броварах. Вже на місці вимагали від чоловіка компенсацію у три тисячі доларів. Щоб докази були переконливішими, вивезли співрозмовника до лісу. Там погрожували йому пістолетом.

А у серпні 2011 року Журавель із спільниками вимагав у послушника Києво-Печерської лаври УПЦ МП 10 тисяч доларів. Прокурор тоді стверджував, що послушника Лаври вивезли до лісу та погрожували вбити. Але Віктор Журавель запевняв, що послушник і сам “нечистий на руку”. Мовляв, раніше чернець намагався в нього замовити вбивство людини.

А вже 25 серпня бандити напали на чоловіка, який відпочивав в одному із ресторанів столиці. Його витягли надвір і побили просто біля стін закладу. Згідно зі звітом слідчих, до скроні жертви приставили пістолет і відібрали 8 тисяч гривень. Але потім дісталося і самому Журавлю. У квітні 2017 року на нього здійснили замах, після чого його у важкому стані госпіталізували до лікарні Броварів із проникаючим ножовим пораненням.

В чому помітили Журавля під час повномасштабної війни?

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ низка ЗМІ писала, що Віктор Журавель приєднався до броварської тероборони і став використовувати її для нелегальної торгівлі зброєю на “чорному” ринку. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

До слова, родзинкою нападу на поліцейських 9 травня стало те, що в кількох Telegram-каналах з’явилася інформація, що Журавель досі є військовослужбовцем та перебуває на посаді головного сержанта - командира розвідувального відділення однієї з військових частин. Наголошуємо, що наразі підтвердження цієї інформації немає, але ми будемо стежити за розвитком подій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕПОЛОХ ПІД КИЄВОМ: у Броварах “кримінальний авторитет” наплював на копів! Його імʼя шокувало всіх

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