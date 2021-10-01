Переполох у школі: у Києві четвертокласник приніс у клас та розбризкав на перерві невідому суміш

Згодом з'ясувалося, що це була бомбочка для розіграшів.
У Києві четвертокласник приніс у клас та розбризкав на перерві невідому суміш. 12-тьом учням стало зле, вони скаржилися на головний біль та нудоту.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45 за 1 жовтня.
Клас терміново вивели на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.
Але згодом з'ясувалося, що це була бомбочка для розіграшів. У її складі - сірководень, сода та лимонна кислота. Така суміш не становить небезпеки для здоров'я.
Лікарі швидкої оглянули дітей - шпиталізації вони не потребували, а надто, коли подихали свіжим повітрям надворі.
Рятувальники взяли проби повітря у приміщенні - вони були в нормі.
Але батькам четвертокласника все одно доведеться навідатися до поліції, хоч директорка школи заявила, що вона на учня зла не тримає.
"Дитячі пустощі. Ця бомбочка є у вільному продажі. Як такий, сюрприз не дуже приємний. Давид дуже здібний хлопчик і таким чином він досліджував світ", -каже директорка школи.
Нагадаємо, у Києві на Позняках горіла гімназія.