Переполох у школі: у Києві четвертокласник приніс у клас та розбризкав на перерві невідому суміш

Переполох у школі: у Києві четвертокласник приніс у клас та розбризкав на перерві невідому суміш

Згодом з'ясувалося, що це була бомбочка для розіграшів.

У Києві четвертокласник приніс у клас та розбризкав на перерві невідому суміш. 12-тьом учням стало зле, вони скаржилися на головний біль та нудоту.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45 за 1 жовтня.

Клас терміново вивели на вулицю, викликали швидку, рятувальників та поліцію.

Але згодом з'ясувалося, що це була бомбочка для розіграшів. У її складі - сірководень, сода та лимонна кислота. Така суміш не становить небезпеки для здоров'я.

Лікарі швидкої оглянули дітей - шпиталізації вони не потребували, а надто, коли подихали свіжим повітрям надворі.

Рятувальники взяли проби повітря у приміщенні - вони були в нормі.

Але батькам четвертокласника все одно доведеться навідатися до поліції, хоч директорка школи заявила, що вона на учня зла не тримає.

"Дитячі пустощі. Ця бомбочка є у вільному продажі. Як такий, сюрприз не дуже приємний. Давид дуже здібний хлопчик і таким чином він досліджував світ", -каже директорка школи.

Нагадаємо, у Києві на Позняках горіла гімназія.

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