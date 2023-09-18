Перерізання сухопутного коридору до Криму до настання зими: Маломуж назвав передумови

Українські військові можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії до окупованого Криму ще до настання зими, за словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Реальні передумови для цього є.

Про це генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж заявив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

Реальні передумови є

“Це бажаний варіант, але реалії війни диктують свої умови. Якщо ми говоримо про цей напрямок, то реальні передумови є і є позитивний сценарій — ми можемо рухатися в напрямку, який ми пробиваємо біля Роботино, на Токмак і далі на Мелітополь і Бердянськ”, — каже генерал.

“Ми рухаємося поступово, але дуже ефективно кожен день. Це дає передумови говорити, що ми можемо перерізати комінікацію біля Токмака, а це фактично 75% постачання озброєння, техніки, боєприпасів і живої сили до угруповання Запорізької і Херсонської областей”, — зазначив він.

Ворогу не буде куди діватися

“З Кримського напрямку через Керченський міст йде приблизно 25% допомоги. Тому перерізання комунікацій біля Токмака і його звільнення буде величезною проблемою для угруповання ворога на Запорізькому напрямку. А ми далі можемо рухатися на Бердянськ і Мелітополь”, — зауважив Маломуж.

“Тоді замикається кут з цього боку і удари з Херсонського напрямку створять передумови оточення в цьому величезному секторі ворога. А йому там діватися немає куди — обмежені в ресурсах зі сходу і частково з півдня. Зрозуміло, що це потужні удари, а на південному напрямку використовується новітнє озброєння, потужні ракетні системи”, — розповів генерал.

“Нам потрібно кілька місяців”

“Я думаю, що нам потрібно кілька місяців, аби пробити цей коридор і взяти Токмак або обійти його. Тобі там не буде шансів триматися, і далі рухатися до Бердянська і Мелітополя — це вже передумови того, що ми можемо вийти на стратегічну наступальну операцію”, — додав він.

“А паралельно після візиту Зеленського до США і отримання ATACMS і німецьких Taurus і фактично завершення навчання на F-16 за два-три місяці — це вже будуть передумови після перерізання південного російського коридору для нанесення стратегічних ударів по угрупованню новітніми засобами концентровано і масовано. Шансів у Росії точно не буде”, — резюмував Маломуж.

Нагадаємо, джерела повідомляють, що незабаром Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності.

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