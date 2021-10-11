Пересадили із іншого авто: таксист, який віз перед смертю Полякова, змінив покази і визнав брехню

Адвокат чоловіка каже, що за зміну показів правоохоронці чоловіка побили.

Адвокат таксиста, в машині якого виявили бездиханне тіло депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділку за давання неправдивих свідчень.

Про це він ексклюзивно розповів журналістам ТСН.

«Він дав покази. Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді, йому його підвезли із іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже», - заявляє адвокат.

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Проте чоловік заявляє, що з боку правоохоронців все ж були і інші порушення, адже замість трьох годин у відділку, він провів майже добу і це суперечить законодавству. До того ж приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть. «Він звичайний хлопець і просто хоче жити», - додав адвокат.

Водночас адвокат підтверджує попередні покази, що до машини померлий депутат сів при тямі, але майже одразу у нього почалася нудота і ніби конвульсії шиї. Тож водій порушив правила, щоб доправити його до лікарні. В цей час його і зупинила поліція, і поки депутату надавали допомогу правоохоронці, таксист зателефонував до швидкої.

Як стало відомо журналістам ТСН, таксист виявився із кримінальним минулим. Від 2017 він підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми). «08.11.2017 о 17.00 год перебуваючи в аеропорту «Бориспіль», здійснив переміщення людей через державний кордон України, з метою їх експлуатації, з використанням обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб. 16.11.2017 року з СУ ГУНП надійшла інформація за фактом встановлення додаткового епізоду про переміщення 20.10.2017 року до Туреччини з метою надання сексуальних послуг громадянки В.А. С. 1998 р.н.», - йдеться в справі.

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